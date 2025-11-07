https://crimea.ria.ru/20251107/magnitnaya-burya-segodnya-geomagnitnyy-shtorm-usilivaetsya-1150719684.html

Магнитная буря сегодня: геомагнитный шторм усиливается

Магнитная буря, которая началась в пятницу утром, начала усиливаться и к этому моменту достигла уже уровня G3. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии РИА Новости Крым, 07.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Магнитная буря, которая началась в пятницу утром, начала усиливаться и к этому моменту достигла уже уровня G3. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, геомагнитная обстановка неспокойна уже несколько суток, буря не утихает второй день подряд. В пятницу она началась в 6 утра и к этому моменту кратно усиливается. Согласно графикам, геомагнитный шторм не прекратится до 18 часов, и вплоть до полуночи магнитосфера останется возбужденной.Накануне ученые также предупреждали, что 7 ноября Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам специалистов, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет.Бури поутихнут только в ночь на субботу, при этом днем 8 ноября все еще будут заметны возмущения магнитосферы Земли, и только в воскресенье геомагнитное поле окончательно успокоится.Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМагнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю

