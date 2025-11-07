Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря сегодня: геомагнитный шторм усиливается - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/magnitnaya-burya-segodnya-geomagnitnyy-shtorm-usilivaetsya-1150719684.html
Магнитная буря сегодня: геомагнитный шторм усиливается
Магнитная буря сегодня: геомагнитный шторм усиливается - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Магнитная буря сегодня: геомагнитный шторм усиливается
Магнитная буря, которая началась в пятницу утром, начала усиливаться и к этому моменту достигла уже уровня G3. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T10:49
2025-11-07T10:49
магнитные бури
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
метеозависимость
земля
космос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:225:768:657_1920x0_80_0_0_267f43bda0c2bf604509bff94c42ecbf.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Магнитная буря, которая началась в пятницу утром, начала усиливаться и к этому моменту достигла уже уровня G3. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, геомагнитная обстановка неспокойна уже несколько суток, буря не утихает второй день подряд. В пятницу она началась в 6 утра и к этому моменту кратно усиливается. Согласно графикам, геомагнитный шторм не прекратится до 18 часов, и вплоть до полуночи магнитосфера останется возбужденной.Накануне ученые также предупреждали, что 7 ноября Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам специалистов, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет.Бури поутихнут только в ночь на субботу, при этом днем 8 ноября все еще будут заметны возмущения магнитосферы Земли, и только в воскресенье геомагнитное поле окончательно успокоится.Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМагнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:153:768:729_1920x0_80_0_0_8f88541e01797b5a58f3f338044e6f8a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, метеозависимость, земля, космос, новости
Магнитная буря сегодня: геомагнитный шторм усиливается

Магнитная буря на Земле сегодня усилилась до уровня G3

10:49 07.11.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Магнитная буря, которая началась в пятницу утром, начала усиливаться и к этому моменту достигла уже уровня G3. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По информации ученых, геомагнитная обстановка неспокойна уже несколько суток, буря не утихает второй день подряд. В пятницу она началась в 6 утра и к этому моменту кратно усиливается. Согласно графикам, геомагнитный шторм не прекратится до 18 часов, и вплоть до полуночи магнитосфера останется возбужденной.
Накануне ученые также предупреждали, что 7 ноября Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам специалистов, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет.
Бури поутихнут только в ночь на субботу, при этом днем 8 ноября все еще будут заметны возмущения магнитосферы Земли, и только в воскресенье геомагнитное поле окончательно успокоится.
Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
 
Магнитные буриИнститут солнечно-земной физикиВспышки на СолнцеСолнцеМетеозависимостьЗемлякосмосНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
12:36Когда достроят театр кукол в Симферополе
12:35В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
12:31Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России
12:27Под прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
12:07Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения
12:03Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
11:55Крымский мост открыт для проезда
11:47В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
11:41В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
11:35Крымский мост закрыт
11:29В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой
11:29ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
11:15Когда российские пенсионеры получат выплаты за январь
11:05Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек
10:58С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
10:49Магнитная буря сегодня: геомагнитный шторм усиливается
10:30С арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике Ласпи
10:24Часть Симферополя и четыре района Крыма остались без воды из-за аварии
10:02Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Лента новостейМолния