Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон
У Крымского моста продолжает расти очередь, по состоянию на 16 часов проезда ожидают уже 440 машин с обеих сторон перехода. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь, по состоянию на 16 часов проезда ожидают уже 440 машин с обеих сторон перехода. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Также уточняется, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 130 автомобилей.Ранее сообщалось, что по состоянию на 14:00 в понедельник в очереди на Крымском мосту проезда ожидали 220 автомобилей со стороны Керчи. Очередь начала формироваться ближе к 13:00, утром проезд был свободен.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Ранее в понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон

В очереди на Крымском мосту проезда ждут 440 автомобилей с двух сторон

16:19 03.11.2025 (обновлено: 16:21 03.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь, по состоянию на 16 часов проезда ожидают уже 440 машин с обеих сторон перехода. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 130 автомобилей.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 14:00 в понедельник в очереди на Крымском мосту проезда ожидали 220 автомобилей со стороны Керчи. Очередь начала формироваться ближе к 13:00, утром проезд был свободен.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Ранее в понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.
Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах Крыма Очереди на Крымском мосту Крымский мост Керчь Керченский пролив Тамань Транспорт
 
