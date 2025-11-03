https://crimea.ria.ru/20251103/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-rasti-s-dvukh-storon-1150638528.html

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь, по состоянию на 16 часов проезда ожидают уже 440 машин с обеих сторон перехода. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Также уточняется, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 130 автомобилей.Ранее сообщалось, что по состоянию на 14:00 в понедельник в очереди на Крымском мосту проезда ожидали 220 автомобилей со стороны Керчи. Очередь начала формироваться ближе к 13:00, утром проезд был свободен.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Ранее в понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

