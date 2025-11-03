https://crimea.ria.ru/20251103/krymskiy-most-seychas--skolko-zhdat-proezda-1150634903.html

Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

2025-11-03T13:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровыми пунктами у Крымского моста начала собираться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Ранее в понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

