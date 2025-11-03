Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
На подъездах к досмотровыми пунктами у Крымского моста начала собираться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровыми пунктами у Крымского моста начала собираться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Ранее в понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
Новости
очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас – проезда ждут более 80 автомобилей со стороны Керчи

13:14 03.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровыми пунктами у Крымского моста начала собираться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Ранее в понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.
Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКрымНовости КрымаКерчьКерченский проливТамань
 
