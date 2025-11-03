https://crimea.ria.ru/20251103/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-pochti-vtroe-za-chas-1150636508.html
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
У Крымского моста автомобили собираются в очередь, сейчас проезда ожидают уже 220 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T14:27
2025-11-03T14:27
2025-11-03T14:27
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8c8ae3065e1df561ab9b0d37b74a596.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста автомобили собираются в очередь, сейчас проезда ожидают уже 220 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Так, час назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось всего 80 автомобилей.Также уточняется, что ждать проезда придется около часа.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Ранее в понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3bb5a86ab338ab07a537fb247511b31d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
В очереди на Крымском мосту проезда ждут 220 автомобилей со стороны Керчи