Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251103/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-pochti-vtroe-za-chas-1150636508.html
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
У Крымского моста автомобили собираются в очередь, сейчас проезда ожидают уже 220 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о
2025-11-03T14:27
2025-11-03T14:27
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста автомобили собираются в очередь, сейчас проезда ожидают уже 220 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Так, час назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось всего 80 автомобилей.Также уточняется, что ждать проезда придется около часа.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Ранее в понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час

В очереди на Крымском мосту проезда ждут 220 автомобилей со стороны Керчи

14:27 03.11.2025
 
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста автомобили собираются в очередь, сейчас проезда ожидают уже 220 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Так, час назад в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось всего 80 автомобилей.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 220 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что ждать проезда придется около часа.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Ранее в понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.
Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
 
