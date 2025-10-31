https://crimea.ria.ru/20251031/vstrecha-trampa-i-si-tszinpina-o-chem-dogovorilis-v-yuzhnoy-koree--mnenie-1150556120.html

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: о чем договорились в Южной Корее – мнение

2025-10-31T06:25

2025-10-31T06:25

2025-10-31T05:57

радио "спутник в крыму"

мнения

олег шевченко

дональд трамп

си цзиньпин (председатель кнр)

сша

китай

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Дипломатический уровень встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Южной Корее не предполагал принятия серьезных решений и договоренностей, даже если некие знаковые вопросы обсуждались, в частности, конфликт на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философского КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.30 октября президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретились на авиабазе Кимхэ в городе Пусан в Южной Корее, где в эти дни проходят мероприятия в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). После Трамп допустил подписание торговой сделки с Китаем. А также заявил, что вместе с китайским коллегой они обсудили украинский конфликт, уделив ему много времени, и пришли к выводу, что будут работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной."Си Цзиньпин пообещал помочь регулировать конфликт в Украине? Я не думаю, что звучала фраза, что Китай поможет США урегулировать конфликт. Китай давно, серьезно и авторитетно заявляет, что да, конфликт должен быть решен и необходима дипломатическая ветка – он этого никогда не скрывает. Но кто сказал, что Китай выступает за американский вариант мира?" – прокомментировал заявление Трампа политолог.При этом Шевченко считает показательным тот факт, что американский лидер, для которого свойственно после подобных встреч много, ярко и с пафосом что-то говорить, в этот раз "выступил довольно скомканно, сел с самолет и улетел".Действительно значимой по какому бы то ни было вопросу, тем более по украинскому, эта встреча быть и не могла, учитывая ее уровень, сказал Шевченко.И выразил мнение, что в дипломатии есть разные уровни встречи. "Наш президент Владимир Путин – ред.) слетал в Америку, его там встретил Трамп – это высокий уровень встречи... Трамп прилетел в Южную Корею и встретился там с Си Цзиньпинем – низкий уровень", – сказал политолог.И сделал вывод, что "серьезных решений там принято не было". "Может, прощупывание почвы – не более того", – подытожил Шевченко.США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению – ТрампРанее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко предположил, что взятая коллективным Западом пауза после успешного проведения РФ учений стратегических сил, в том числе новейшей ракеты "Буревестник", может стать этапом между эскалацией и миром, и ясность появится после встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнениеТрамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружияСлова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение

