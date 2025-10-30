Рейтинг@Mail.ru
США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению - Трамп - РИА Новости Крым, 30.10.2025
США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению - Трамп
США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению - Трамп - РИА Новости Крым, 30.10.2025
США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет с Россией переговоры о ядерном разоружении. Об этом он заявил, находясь на борту президентского борта по пути в... РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет с Россией переговоры о ядерном разоружении. Об этом он заявил, находясь на борту президентского борта по пути в Вашингтон из южнокорейского Пусана, где проходила встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.По словам американского лидера, с российской стороной ведутся переговоры о ядерном разоружении, к которым, в случае позитивных подвижек, может примкнуть и Китай."Деэскалация, денуклеаризация стала бы замечательной вещью. Вообще-то, мы говорим об этом с Россией. К этому добавится Китай, если мы сделаем что-то", - цитирует Трампа РИА Новости.Также он прокомментировал решение возобновить ядерные испытания."Поскольку другие проводят испытания, думаю, уместно, чтобы мы также их проводили", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.При этом он заявил, что не считает возросшими ядерные риски после своего объявления и продолжает выступать за разоружение, хотя в США есть полигоны для ядерного оружия, о чем он также упомянул. Подробности о тестах будут объявлены позже, сказал Трамп."Будет объявлено. У нас есть испытательные полигоны", - сказал он.Ранее в четверг сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению - Трамп

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет с Россией переговоры о ядерном разоружении. Об этом он заявил, находясь на борту президентского борта по пути в Вашингтон из южнокорейского Пусана, где проходила встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам американского лидера, с российской стороной ведутся переговоры о ядерном разоружении, к которым, в случае позитивных подвижек, может примкнуть и Китай.
"Деэскалация, денуклеаризация стала бы замечательной вещью. Вообще-то, мы говорим об этом с Россией. К этому добавится Китай, если мы сделаем что-то", - цитирует Трампа РИА Новости.
Также он прокомментировал решение возобновить ядерные испытания.
"Поскольку другие проводят испытания, думаю, уместно, чтобы мы также их проводили", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он заявил, что не считает возросшими ядерные риски после своего объявления и продолжает выступать за разоружение, хотя в США есть полигоны для ядерного оружия, о чем он также упомянул. Подробности о тестах будут объявлены позже, сказал Трамп.
"Будет объявлено. У нас есть испытательные полигоны", - сказал он.
Ранее в четверг сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Лента новостейМолния