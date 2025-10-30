https://crimea.ria.ru/20251030/tramp-poruchil-nemedlenno-nachat-ispytaniya-yadernogo-oruzhiya-1150534562.html
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Об этом он написал в своей соцсети Truth... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T06:06
2025-10-30T06:06
2025-10-30T06:33
дональд трамп
ядерное оружие
сша
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148153585_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_69b344ebaf46a704962bd49ded88f4de.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.Свое решение Трамп обосновал якобы наличием у других стран "программ испытаний".Несколько недель назад президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что Москве известно о намерении некоторых стран провести ядерные испытания, и если они пройдут, Россия сделает то же самое. В начале октября этого года замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251008/zachem-v-ssha-podnyali-temu-yadernykh-ispytaniy--mnenie-1150050435.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148153585_13:0:924:683_1920x0_80_0_0_c1dd6deeacc11d42f855bac0651115e5.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, ядерное оружие, сша, новости, в мире
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
Президент США Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
06:06 30.10.2025 (обновлено: 06:33 30.10.2025)