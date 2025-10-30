https://crimea.ria.ru/20251030/tramp-poruchil-nemedlenno-nachat-ispytaniya-yadernogo-oruzhiya-1150534562.html

Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия

Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Об этом он написал в своей соцсети Truth... РИА Новости Крым, 30.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.Свое решение Трамп обосновал якобы наличием у других стран "программ испытаний".Несколько недель назад президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что Москве известно о намерении некоторых стран провести ядерные испытания, и если они пройдут, Россия сделает то же самое. В начале октября этого года замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

