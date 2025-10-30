Рейтинг@Mail.ru
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Об этом он написал в своей соцсети Truth... РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.Свое решение Трамп обосновал якобы наличием у других стран "программ испытаний".Несколько недель назад президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что Москве известно о намерении некоторых стран провести ядерные испытания, и если они пройдут, Россия сделает то же самое. В начале октября этого года замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия

Президент США Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия

06:06 30.10.2025 (обновлено: 06:33 30.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно", — цитирует Трампа РИА Новости.
Свое решение Трамп обосновал якобы наличием у других стран "программ испытаний".
Несколько недель назад президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что Москве известно о намерении некоторых стран провести ядерные испытания, и если они пройдут, Россия сделает то же самое. В начале октября этого года замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности.
Инсталляция - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
8 октября, 21:07Радио "Спутник в Крыму"
Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
 
