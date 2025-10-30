https://crimea.ria.ru/20251030/tramp-dopustil-podpisanie-torgovoy-sdelki-s-kitaem-1150536625.html

Трамп допустил подписание торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижает пошлины для Китая, связанные с фентанилом, с 20% до 10%. Об этом он сообщил после встречи с председателем КНР Си РИА Новости Крым, 30.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что снижает пошлины для Китая, связанные с фентанилом, с 20% до 10%. Об этом он сообщил после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на авиабазе Кимхэ в южнокорейском Пусане, пишет РИА Новости. "Я ранее ввел 20-процентные пошлины для Китая из-за ввоза фентанила, а это большие пошлины. Я сократил их на 10%. Пошлины вступают в силу немедленно - 10% вместо 20%", - сказал Трамп.Американский лидер также выразил надежду, что сделка с Китаем скоро состоится, на пути к ней "не очень много серьезных препятствий", главным из которых был вопрос экспортных ограничений КНР в отношении редкоземельных металлов.В соответствии с проектом соглашения, Китай на год отсрочит введение экспортных ограничений в отношении редкоземельных металлов, а впоследствии сделка будет пересматриваться ежегодно.Трамп также заявил, что он вместе с председателем КНР Си Цзиньпином попытается добиться результата в урегулировании украинского конфликта.В целом Трамп назвал эту встречу, которая продолжалась около 1 часа 40 минут, потрясающей, и заявил, что запланировал посещение Китая на апрель, добавив, что после этого ожидает визита председателя КНР в Соединенные Штаты."Я отправлюсь в Китай в апреле, а он (лидер КНР Си Цзиньпин - ред.) прибудет сюда через некоторое время после", - сказал глава Белого дома.Ранее Трамп заявил, что США и Китай уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу. Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания.При этом по итогам встречи лидеры двух стран не сделали совместного заявления. Трамп находился в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кенчжу с 31 октября по 1 ноября.Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. В последнее время отношения стран обострились, а ситуацию в экономических отношениях и Вашингтон, и Пекин описывают как "торговую войну".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

