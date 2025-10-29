https://crimea.ria.ru/20251029/zapad-vzyal-pauzu-posle-zapuska-rossiey-burevestnika---chto-dalshe-1150515960.html

Запад взял паузу после запуска Россией "Буревестника" - что дальше

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Взятая коллективным Западом пауза после успешного проведения Россией учений стратегических сил, в том числе новейшей ракеты "Буревестник", может стать промежуточным этапом между эскалацией и миром. Ясность появится после встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В последнее время коллективный Запад, и прежде всего ослабевшая и обнищавшая Европа, угрозами подталкивали Россию к миру, понимая, что обрушение обороны ВСУ вдоль линии фронта близко. Но это не тот мир, который нужен РФ, сказал политолог."Москва понимает, что противнику нужна передышка, чтобы набраться сил и перевооружиться, и ему не дают такой возможности – ВС РФ наступают, и то, что уже в районе Красноармейска два котла, где в окружении находится около 10 тысяч боевиков ВСУ – это о многом говорит", – подчеркнул Колесниченко.Именно осознание скорого глобального поражения ВСУ под натиском российской армии заставило Запад многоголосно, по обе стороны океана, угрожать России разного рода вооружением, в том числе "Томагавками" из США и другими супер-ракетами, добавил он."Все это было информационным давлением на Российскую Федерацию. И мы были свидетелями того, как на него ответили: успешными учениями ядерной триады и появлением нового вооружения - "Буревестник", – сказал Колесниченко.После такого ответа России на Западе возникла и несколько затянулась пауза, но дальше, считает политолог, могут последовать настоящие шаги к миру."Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника""Думаю, что вот эта эскалация есть предтеча возможного завершения или разрешения конфликта коллективного Запада с Россией. И, думаю, результат мы будем видеть через две-три недели", – сказал Колесниченко.По его мнению, реакция Запада на межконтинентальную крылатую ракету неограниченной дальности "Буревестник" на ядерном двигателе и неуклонную демонстрацию Россией целей "вернуться на свое место в мировой глобальной архитектуре, где будет обеспечена безопасность российского народа", проявит себя по итогам возможных переговоров Трампа и Си Цзиньпина.Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября"Если Трамп "сломает" Си Цзиньпина, тогда возникнут определенные сложности, и мы будем понимать, что давление на Россию будет ужесточаться", – сказал эксперт."Если же Си останется при своих интересах – а я считаю, что он останется, – то нас будут подталкивать к неким мирным переговорам. При этом ситуация на поле боя уже изменится. Потому что зима, энергоблокада, логистическая блокада и глобальнее потери (украинской армии - ред.) на линии боевого соприкосновения не позволят удерживать ситуацию в том виде, в которой она есть", – добавил он.В этом случае, полагает Колесниченко, можно будет "подводить итоги специальной военной операции" и садиться за стол переговоров. И к ним президент США Дональд Трамп готовится, хоть "Европа и всячески мешает ему провести такие сепаратные мирные переговоры с Россией по Украине", желая навязать свои условия."Но она (Европа - ред.) - проигравшая сторона. Три года с нами воюет Европа, у которой за спиной сидит Америка. И когда Трамп рассказывает, что он миротворец, – нет, он сторона конфликта. Но пытается из него выскочить", – заключил он.Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме Трамп сделал заявление об украинском конфликте Кого привели в ужас антироссийские санкции США

2025

