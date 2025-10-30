https://crimea.ria.ru/20251030/tramp-vstretilsya-s-si-tszinpinom---glavnoe-1150534724.html

Трамп встретился с Си Цзиньпином - что известно

30.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. США и Китай уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу. Об этом заявил американский президент, приветствуя китайского коллегу. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа началась на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусан, сообщает РИА Новости.Он также не исключил, что торговая сделка с Китаем может быть подписана по итогам нынешней встречи. "Возможно, это случится", - отметил президент США.В свою очередь лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что мир сегодня сталкивается со многими вызовами, и Китай и США могут вместе нести ответственность и добиться лучшего для обеих стран и мира.При этом он заметил, что поскольку Китай и США являются двумя крупнейшими экономиками, возникновение трений между ними вполне нормально."Учитывая различия в национальных условиях Китая и США, некоторые разногласия неизбежны, и поскольку это две крупнейшие экономики мира, время от времени между ними возникают трения, что вполне нормально", - заявил председатель КНР.Китайский лидер также выразил уверенность, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа "сделать Америку снова великой"."Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для развития обеих стран", — добавил он.Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кенчжу с 31 октября по 1 ноября.Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. В последнее время отношения стран обострились, а ситуацию в экономических отношениях и Вашингтон, и Пекин описывают как "торговую войну".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп передумал вводить пошлины против Китая из-за российской нефтиВ Китае ответили на заявление Трампа о новых стопроцентных пошлинахТрамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор – главное

