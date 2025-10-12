https://crimea.ria.ru/20251012/v-kitae-otvetili-na-zayavlenie-trampa-o-novykh-stoprotsentnykh-poshlinakh-1150132861.html

В Китае ответили на заявление Трампа о новых стопроцентных пошлинах

В Китае ответили на заявление Трампа о новых стопроцентных пошлинах - РИА Новости Крым, 12.10.2025

В Китае ответили на заявление Трампа о новых стопроцентных пошлинах

Заявление США о введении новых пошлин в отношении Китая является типичным примером "двойных стандартов", заявили в воскресенье в Министерстве коммерции КНР.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Заявление США о введении новых пошлин в отношении Китая является типичным примером "двойных стандартов", заявили в воскресенье в Министерстве коммерции КНР.Отмечается, что Китай всегда твердо придерживается принципиальной позиции справедливости, рациональности и отсутствия дискриминации, осмотрительно и умеренно вводит меры экспортного контроля."Соответствующее заявление США является типичным примером "двойных стандартов", – указали в минкоммерции КНР.Китай после угроз США ввести новые пошлины призывает Вашингтон как можно скорее исправить свои ошибочные действия.Пекин также призывает Вашингтон, руководствуясь важным консенсусом, достигнутым в ходе телефонного разговора лидеров двух стран, защищать с трудом достигнутые результаты консультаций, продолжать использовать роль механизма двусторонних торговых консультаций и устранять озабоченности каждой из сторон путем диалога, основанного на взаимном уважении."США на протяжении длительного времени обобщали национальную безопасность, злоупотребляли экспортным контролем, применяли дискриминационные меры в отношении Китая и вводили односторонние меры юрисдикции "длинной руки" (экстерриториальное распространение законодательства – ред.) в отношении многочисленной продукции, включая оборудование для полупроводников и микросхемы", – подчеркнули в Минкоммерции КНР.Угрозы повышения пошлин – неверный способ взаимодействия с Китаем, Пекин не хочет торговой войны, но и не боится ее, отметили в ведомстве.И призвали США надлежащим образом урегулировать разногласия и поддерживать стабильное развитие торгово-экономических отношений. Если же Вашингтон будет настаивать на своем, Пекин примет меры для защиты своих законных прав и интересов.Министерство коммерции КНР в четверг объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

