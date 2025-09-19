https://crimea.ria.ru/20250919/tramp-i-si-tszinpin-proveli-telefonnyy-razgovor--glavnoe-1149571634.html
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор – главное
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор – главное - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор – главное
Президент США Дональд Трампа и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трампа и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий интерес. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР по итогам телефонного разговора лидеров двух стран в пятницу."Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, они провели откровенный и глубокий обмен мнениями по текущим китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес", – сказано в сообщении.Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что провел "очень продуктивный" разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам.Он также отметил, что намерен посетить Китай в начале 2026 года, а глава КНР нанесет ответный визит в США "в подходящее время".В свою очередь лидер Китая выразил надежду, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний."Надеемся, что американская сторона обеспечит китайским компаниям открытую, справедливую и недискриминирующую среду для инвестиционной деятельности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Отмечается, что по итогу беседы США выразили готовность сотрудничать с Китаем ради поддержания мира во всем мире. Отношения Пекина и Вашингтона являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, а их сотрудничество может помочь достижению многих важных целей, заявил Дональд Трамп.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трампа и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий интерес. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР по итогам телефонного разговора лидеров двух стран в пятницу.
"Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, они провели откровенный и глубокий обмен мнениями по текущим китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес", – сказано в сообщении.
Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что провел "очень продуктивный" разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам.
Он также отметил, что намерен посетить Китай в начале 2026 года, а глава КНР нанесет ответный визит в США "в подходящее время".
"Я также договорился с председателем Си о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее, о своем визите в Китай в начале следующего года, а также о визите Си Цзиньпина в Соединенные Штаты в подходящее время", – написал президент США в социальной сети TRUTH Social.
В свою очередь лидер Китая выразил надежду, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний.
"Надеемся, что американская сторона обеспечит китайским компаниям открытую, справедливую и недискриминирующую среду для инвестиционной деятельности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что по итогу беседы США выразили готовность сотрудничать с Китаем ради поддержания мира во всем мире. Отношения Пекина и Вашингтона являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, а их сотрудничество может помочь достижению многих важных целей, заявил Дональд Трамп.
"Отношения США и Китая являются важнейшими двусторонними отношениями в мире. Две страны посредством сотрудничества могут добиться многого, что будет способствовать миру и стабильности во всем мире", – сказано в заявлении американского лидера.
