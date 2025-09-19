https://crimea.ria.ru/20250919/tramp-i-si-tszinpin-proveli-telefonnyy-razgovor--glavnoe-1149571634.html

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор – главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трампа и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий интерес. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР по итогам телефонного разговора лидеров двух стран в пятницу."Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, они провели откровенный и глубокий обмен мнениями по текущим китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес", – сказано в сообщении.Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что провел "очень продуктивный" разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам.Он также отметил, что намерен посетить Китай в начале 2026 года, а глава КНР нанесет ответный визит в США "в подходящее время".В свою очередь лидер Китая выразил надежду, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний."Надеемся, что американская сторона обеспечит китайским компаниям открытую, справедливую и недискриминирующую среду для инвестиционной деятельности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Отмечается, что по итогу беседы США выразили готовность сотрудничать с Китаем ради поддержания мира во всем мире. Отношения Пекина и Вашингтона являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, а их сотрудничество может помочь достижению многих важных целей, заявил Дональд Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Китай хочет покупать у КрымаТрамп анонсировал хорошие новости по УкраинеРоссия ответит зеркально: Путин пообещал отменить визы для китайцев

