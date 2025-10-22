Рейтинг@Mail.ru
Трамп передумал вводить пошлины против Китая из-за российской нефти - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Трамп передумал вводить пошлины против Китая из-за российской нефти
Трамп передумал вводить пошлины против Китая из-за российской нефти - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Трамп передумал вводить пошлины против Китая из-за российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует вводить дополнительные пошлины против Пекина в связи с закупками Китаем российской нефти. Об этом РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует вводить дополнительные пошлины против Пекина в связи с закупками Китаем российской нефти. Об этом он заявил журналистам.В начале октября Пекин объявил об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов. После этого Дональд Трамп пообещал ввести с 1 ноября 100-процентные пошлины в отношении китайских товаров, заявив при этом, что такие меры будут "неустойчивыми" для американской экономики.Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп ввел против Индии пошлины в 25% за импорт российской нефтиЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
Трамп передумал вводить пошлины против Китая из-за российской нефти

США не планируют вводить новые пошлины против Китая из-за закупок российской нефти – Трамп

07:22 22.10.2025 (обновлено: 09:38 22.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует вводить дополнительные пошлины против Пекина в связи с закупками Китаем российской нефти. Об этом он заявил журналистам.
"Я хочу быть добрым по отношению к Китаю", - приводит РИА Новости слова американского лидера.
В начале октября Пекин объявил об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов. После этого Дональд Трамп пообещал ввести с 1 ноября 100-процентные пошлины в отношении китайских товаров, заявив при этом, что такие меры будут "неустойчивыми" для американской экономики.
Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.
В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.
