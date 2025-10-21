https://crimea.ria.ru/20251021/slova-zelenskogo-ob-okonchanii-konflikta-imeyut-dvoynoy-smysl--mnenie-1150326544.html

Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение

Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2025

Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение

У России в очередной раз хотят украсть победу, именно поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский, заговорив о возможном окончании конфликта на Украине,... РИА Новости Крым, 21.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. У России в очередной раз хотят украсть победу, именно поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский, заговорив о возможном окончании конфликта на Украине, вторит президенту США Дональду Трампу, говоря о "перемирии". Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.20 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине быстро закончить не удается, однако "мы приблизились к возможному окончанию войны", сказал он. В тот же день президент США Дональд Трамп предложил России и Украине остановить свои войска на текущей линии фронта."Он сказал, что Трамп хочет закончить войну России против Украины. Не конфликт России с Украиной, не противостояние, а именно войну. То есть он проговаривается о важном", – считает Светов.По его мнению, противники Российской Федерации в конфликте на Украине, за которых сегодня много говорят то президент США Дональд Трамп, то глава киевского режима Владимир Зеленский, окончательно осознали, что победить Россию не удалось, "а значит нужно убедить ее в том, что и она победить не может".Он напомнил, что после победы России над Наполеоном "наш вчерашний союзник Великобритания делала все, чтобы украсть у нас победу и даже собрать войска Наполеона против нас"."И в 1945-м году эти попытки были. И сейчас то же самое, – сказал Светов. – То есть разговор идет об одном: нас нужно остановить. Россия медленно продвигается вперед, и поэтому нас начинают убеждать, что армия-то у нас негодная, плохая, не делает того, что надо, и с экономикой у нас плохо – и давайте поддавим еще немножко и остановим", – поделился своими рассуждениями политолог."Поэтому цена этим словам Зеленского – никакая", – делает он вывод.Это подтверждает и то, что одновременно в эти дни говорит сам Трамп и что заявляют со ссылкой на него приближенные президента США, отметил Светов.В частности, речь о якобы воодушевленности американского лидера в связи с тем, как продвигается урегулирование украинского конфликта, уточнил политолог.Член Общественной палаты РФ, публицист и политолог Армен Гаспарян, комментируя происходящее, ранее высказал мнение, что Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, а его слова о возможном скором урегулировании объясняются стремлением не раздражать президента США Дональда Трампа.Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил с Путиным по телефону. Позже стало известно, что лидеры России и США в ближайшее время встретятся в Венгрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Игра продолжается: что показала встреча Трампа с ЗеленскимВместо ракет – жалобы: как прошла встреча Трампа и ЗеленскогоВ США раскрыли требования администрации Трампа к Зеленскому

