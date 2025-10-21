Рейтинг@Mail.ru
Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251021/slova-zelenskogo-ob-okonchanii-konflikta-imeyut-dvoynoy-smysl--mnenie-1150326544.html
Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение
Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение
У России в очередной раз хотят украсть победу, именно поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский, заговорив о возможном окончании конфликта на Украине,... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T13:31
2025-10-21T13:01
радио "спутник в крыму"
политика
владимир зеленский
дональд трамп
новости сво
россия
юрий светов
мнения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150284764_0:15:1025:591_1920x0_80_0_0_77740a32fc45f920668354e29b248917.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. У России в очередной раз хотят украсть победу, именно поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский, заговорив о возможном окончании конфликта на Украине, вторит президенту США Дональду Трампу, говоря о "перемирии". Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.20 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине быстро закончить не удается, однако "мы приблизились к возможному окончанию войны", сказал он. В тот же день президент США Дональд Трамп предложил России и Украине остановить свои войска на текущей линии фронта."Он сказал, что Трамп хочет закончить войну России против Украины. Не конфликт России с Украиной, не противостояние, а именно войну. То есть он проговаривается о важном", – считает Светов.По его мнению, противники Российской Федерации в конфликте на Украине, за которых сегодня много говорят то президент США Дональд Трамп, то глава киевского режима Владимир Зеленский, окончательно осознали, что победить Россию не удалось, "а значит нужно убедить ее в том, что и она победить не может".Он напомнил, что после победы России над Наполеоном "наш вчерашний союзник Великобритания делала все, чтобы украсть у нас победу и даже собрать войска Наполеона против нас"."И в 1945-м году эти попытки были. И сейчас то же самое, – сказал Светов. – То есть разговор идет об одном: нас нужно остановить. Россия медленно продвигается вперед, и поэтому нас начинают убеждать, что армия-то у нас негодная, плохая, не делает того, что надо, и с экономикой у нас плохо – и давайте поддавим еще немножко и остановим", – поделился своими рассуждениями политолог."Поэтому цена этим словам Зеленского – никакая", – делает он вывод.Это подтверждает и то, что одновременно в эти дни говорит сам Трамп и что заявляют со ссылкой на него приближенные президента США, отметил Светов.В частности, речь о якобы воодушевленности американского лидера в связи с тем, как продвигается урегулирование украинского конфликта, уточнил политолог.Член Общественной палаты РФ, публицист и политолог Армен Гаспарян, комментируя происходящее, ранее высказал мнение, что Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, а его слова о возможном скором урегулировании объясняются стремлением не раздражать президента США Дональда Трампа.Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил с Путиным по телефону. Позже стало известно, что лидеры России и США в ближайшее время встретятся в Венгрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Игра продолжается: что показала встреча Трампа с ЗеленскимВместо ракет – жалобы: как прошла встреча Трампа и ЗеленскогоВ США раскрыли требования администрации Трампа к Зеленскому
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150284764_0:0:975:731_1920x0_80_0_0_00adf1c1b1640aae658874608e438ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир зеленский, дональд трамп, новости сво, россия, юрий светов, мнения, украина
Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение

Зеленский вторит Трампу в попытке забрать у России победу в конфликте на Украине – мнение

13:31 21.10.2025
 
© AP Photo Alex BrandonВладимир Зеленский на встрече с президентом США в Белом доме
Владимир Зеленский на встрече с президентом США в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. У России в очередной раз хотят украсть победу, именно поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский, заговорив о возможном окончании конфликта на Украине, вторит президенту США Дональду Трампу, говоря о "перемирии". Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.
20 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине быстро закончить не удается, однако "мы приблизились к возможному окончанию войны", сказал он. В тот же день президент США Дональд Трамп предложил России и Украине остановить свои войска на текущей линии фронта.
"Он сказал, что Трамп хочет закончить войну России против Украины. Не конфликт России с Украиной, не противостояние, а именно войну. То есть он проговаривается о важном", – считает Светов.
По его мнению, противники Российской Федерации в конфликте на Украине, за которых сегодня много говорят то президент США Дональд Трамп, то глава киевского режима Владимир Зеленский, окончательно осознали, что победить Россию не удалось, "а значит нужно убедить ее в том, что и она победить не может".
"Поэтому Трамп и сказал: давайте вы остановитесь там, где стоите, объявите себя победителями – обе стороны, а потом история рассудит, кто из вас победил. То есть у нас в очередной раз хотят украсть нашу победу. И это не первые фокусы", – сказал Светов.
Он напомнил, что после победы России над Наполеоном "наш вчерашний союзник Великобритания делала все, чтобы украсть у нас победу и даже собрать войска Наполеона против нас".
"И в 1945-м году эти попытки были. И сейчас то же самое, – сказал Светов. – То есть разговор идет об одном: нас нужно остановить. Россия медленно продвигается вперед, и поэтому нас начинают убеждать, что армия-то у нас негодная, плохая, не делает того, что надо, и с экономикой у нас плохо – и давайте поддавим еще немножко и остановим", – поделился своими рассуждениями политолог.
"Поэтому цена этим словам Зеленского – никакая", – делает он вывод.
Это подтверждает и то, что одновременно в эти дни говорит сам Трамп и что заявляют со ссылкой на него приближенные президента США, отметил Светов.
В частности, речь о якобы воодушевленности американского лидера в связи с тем, как продвигается урегулирование украинского конфликта, уточнил политолог.
"Трамп воодушевленный? А вчера что происходило в секторе Газа? Убитые и раненые снова есть. Это успех? Да, здорово, что Трамп болеет за мир на Ближнем Востоке, что он предпринял усилия для подписания соглашения. Но подписать мало – надо выполнять. И сегодня нас тоже призывают к перемирию... Мы зерновую сделку не забыли. Поэтому их слова пусть словами и остаются", – прокомментировал эксперт.
Член Общественной палаты РФ, публицист и политолог Армен Гаспарян, комментируя происходящее, ранее высказал мнение, что Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, а его слова о возможном скором урегулировании объясняются стремлением не раздражать президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил с Путиным по телефону. Позже стало известно, что лидеры России и США в ближайшее время встретятся в Венгрии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским
Вместо ракет – жалобы: как прошла встреча Трампа и Зеленского
В США раскрыли требования администрации Трампа к Зеленскому
 
Радио "Спутник в Крыму"ПолитикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНовости СВОРоссияЮрий СветовМненияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20ВТБ впервые стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
15:09Земля за пять миллионов: в Севастополе сорвали аферу с участием чиновницы
14:58"Крымтроллейбус" бьет рекорды: перевезено 80 миллионов пассажиров
14:46Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
14:24В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону
13:54Установлен предельный срок явки в военкомат по электронной повестке
13:42Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО
13:31Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение
13:19Новости СВО: российские бойцы крушат оборону ВСУ и занимают новые рубежи
13:08Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио
13:00Верховная рада продлила военное положение на Украине
12:40Удары по Украине: какие объекты поражены
12:32В Судаке стартует отопительный сезон
12:22В Севастополе продлили прием заявлений на "школьные" выплаты
12:01Неутомимое солнце российского кино: что связывает Михалкова и Крым
11:59Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин
11:51Сколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью
11:31"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства
11:15В домах Симферополя начали включать отопление
10:56Стрелявшему в словацкого премьера Фицо вынесли приговор
Лента новостейМолния