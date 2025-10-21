https://crimea.ria.ru/20251021/pochemu-otmenili-vstrechu-lavrova-i-rubio--mnenie-1150328100.html

Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнение

Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнение

2025-10-21T19:32

радио "спутник в крыму"

юрий светов

мнения

политика

сергей лавров

марко рубио

сша

россия

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Запланированная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио могла быть отменена из-за определенных договоренностей, связанных с саммитом АСЕАН, после которого можно ждать каких-то подвижек в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Телеканал CNN 21 октября со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что ожидаемая на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока отложена. На днях агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что такая встреча должны была произойти в четверг, 23 октября. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что встреча Лаврова и Рубио должна стать одним из этапов подготовки к саммиту Россия – США в Будапеште.Политолог предположил, что встречу Лаврова и Рубио могли отменить, поскольку необходимость в ней отпадает, если лидеры сразу трех государств – России, США и Китая – встретятся на днях в Малайзии.По мнению политолога, именно от такой встречи можно "ожидать каких-то серьезных подвижек"."Если же этой встречи не будет, то, ну, будут переговоры Рубио и Лаврова. И будет мощное давление со стороны коллективного Запада, чтобы встреча в Будапеште не состоялась. Будет активное навязывание, чтобы на ней, хоть на приставном стульчике, но сидел кто-то из европейцев. Они считают, что президент Финляндии, который хорошо в гольф играет, по этой причине там должен быть. То есть вот это давление информационное, этот напор будет с каждым днем усиливаться", – сделал вывод эксперт.Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио12 сентября премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян приглашены на 47-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре в октябре. Также среди приглашенных американский лидер Дональд Трамп.Саммит АСЕАН пройдет в Малайзии 26-28 октября 2025 года.Ранее председатель делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков сообщал, что бизнес и власти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень заинтересованы в визите в свой регион президента РФ Владимира Путина "в любом удобном ему формате", поскольку российский лидер пользуется очень большим уважением в странах АСЕАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине Встреча Путина и Трампа в Будапеште: что она должна прояснить – мнение В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке"

