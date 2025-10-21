Рейтинг@Mail.ru
Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнение
Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнение
Запланированная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио могла быть отменена из-за определенных договоренностей, связанных с... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Запланированная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио могла быть отменена из-за определенных договоренностей, связанных с саммитом АСЕАН, после которого можно ждать каких-то подвижек в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Телеканал CNN 21 октября со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что ожидаемая на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока отложена. На днях агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что такая встреча должны была произойти в четверг, 23 октября. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что встреча Лаврова и Рубио должна стать одним из этапов подготовки к саммиту Россия – США в Будапеште.Политолог предположил, что встречу Лаврова и Рубио могли отменить, поскольку необходимость в ней отпадает, если лидеры сразу трех государств – России, США и Китая – встретятся на днях в Малайзии.По мнению политолога, именно от такой встречи можно "ожидать каких-то серьезных подвижек"."Если же этой встречи не будет, то, ну, будут переговоры Рубио и Лаврова. И будет мощное давление со стороны коллективного Запада, чтобы встреча в Будапеште не состоялась. Будет активное навязывание, чтобы на ней, хоть на приставном стульчике, но сидел кто-то из европейцев. Они считают, что президент Финляндии, который хорошо в гольф играет, по этой причине там должен быть. То есть вот это давление информационное, этот напор будет с каждым днем усиливаться", – сделал вывод эксперт.Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио12 сентября премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян приглашены на 47-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре в октябре. Также среди приглашенных американский лидер Дональд Трамп.Саммит АСЕАН пройдет в Малайзии 26-28 октября 2025 года.Ранее председатель делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков сообщал, что бизнес и власти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень заинтересованы в визите в свой регион президента РФ Владимира Путина "в любом удобном ему формате", поскольку российский лидер пользуется очень большим уважением в странах АСЕАН.
Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнение

Эксперт предположил причину отмены встречи Лаврова и Рубио перед саммитом РФ-США в Венгрии

19:32 21.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Запланированная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио могла быть отменена из-за определенных договоренностей, связанных с саммитом АСЕАН, после которого можно ждать каких-то подвижек в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Телеканал CNN 21 октября со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что ожидаемая на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока отложена. На днях агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что такая встреча должны была произойти в четверг, 23 октября. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что встреча Лаврова и Рубио должна стать одним из этапов подготовки к саммиту Россия – США в Будапеште.
Политолог предположил, что встречу Лаврова и Рубио могли отменить, поскольку необходимость в ней отпадает, если лидеры сразу трех государств – России, США и Китая – встретятся на днях в Малайзии.
"Там 26 – 29 октября будет проходить очередной саммит АСЕАН стран Юго-Восточной Азии – серьезных, влиятельных, таких как Малайзия, Вьетнам, Индонезия, еще семь государств. И туда приглашен Си Цзиньпин и Трамп, который сказал, что он туда летит. И... активно передавали предложение, король Малайзии обращался, чтобы приехал Владимир Путин. И вдруг, вдруг там состоится встреча трех лидеров", – предположил Светов.
По мнению политолога, именно от такой встречи можно "ожидать каких-то серьезных подвижек".
"Если же этой встречи не будет, то, ну, будут переговоры Рубио и Лаврова. И будет мощное давление со стороны коллективного Запада, чтобы встреча в Будапеште не состоялась. Будет активное навязывание, чтобы на ней, хоть на приставном стульчике, но сидел кто-то из европейцев. Они считают, что президент Финляндии, который хорошо в гольф играет, по этой причине там должен быть. То есть вот это давление информационное, этот напор будет с каждым днем усиливаться", – сделал вывод эксперт.
Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио
12 сентября премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян приглашены на 47-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре в октябре. Также среди приглашенных американский лидер Дональд Трамп.
Саммит АСЕАН пройдет в Малайзии 26-28 октября 2025 года.
Ранее председатель делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков сообщал, что бизнес и власти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень заинтересованы в визите в свой регион президента РФ Владимира Путина "в любом удобном ему формате", поскольку российский лидер пользуется очень большим уважением в странах АСЕАН.
