В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке" - РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке"
В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке" - РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке"
Планы Лондона по подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток" совместно с киевским режимом является варварством, Британии плевать на то, что в этом... РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Планы Лондона по подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток" совместно с киевским режимом является варварством, Британии плевать на то, что в этом случае будет нарушена поставка газа Сербию, Венгрию и Турцию. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток". По его данным, планируются вылазки украинских диверсантов в российское приграничье, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов. Объектами атак также могут стать Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.По словам главы крымского парламента, то, что об этих "варварских и террористических планах" знают российские спецслужбы, - хорошо."Важно действовать на упреждение, принимать совместные меры по предотвращению этого преступления", - подчеркнул он."Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на КубаниВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока"Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
60
крым, владимир константинов, газопровод "турецкий поток", мнения, в мире, великобритания, россия, турция, газ, поставки российского газа в европу, газопровод
16:57 19.10.2025
 
© Фото: TurkStream
Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото: TurkStream
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Планы Лондона по подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток" совместно с киевским режимом является варварством, Британии плевать на то, что в этом случае будет нарушена поставка газа Сербию, Венгрию и Турцию. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток". По его данным, планируются вылазки украинских диверсантов в российское приграничье, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов. Объектами атак также могут стать Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.
"Киевский режим хочет перекрыть поставки, сделать Россию ненадежным поставщиком, подорвать экономическую стабильность. То, что при этом кто-то пострадает, им неинтересно. Автор этого – Британия. Им плевать, что будет с Сербией, Венгрией и Турцией", - цитирует Константинова РИА Новости.
По словам главы крымского парламента, то, что об этих "варварских и террористических планах" знают российские спецслужбы, - хорошо.
"Важно действовать на упреждение, принимать совместные меры по предотвращению этого преступления", - подчеркнул он.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
