https://crimea.ria.ru/20251019/v-krymu-vyskazalis-o-planiruemoy-londonom-diversii-na-turetskom-potoke-1150291229.html

В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке"

В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке" - РИА Новости Крым, 19.10.2025

В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке"

Планы Лондона по подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток" совместно с киевским режимом является варварством, Британии плевать на то, что в этом... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T16:57

2025-10-19T16:57

2025-10-19T16:47

крым

владимир константинов

газопровод "турецкий поток"

мнения

в мире

великобритания

россия

турция

газ

поставки российского газа в европу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/09/1114540920_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_49f9cbed2e7b3d2c27bc3faadf479bd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Планы Лондона по подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток" совместно с киевским режимом является варварством, Британии плевать на то, что в этом случае будет нарушена поставка газа Сербию, Венгрию и Турцию. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток". По его данным, планируются вылазки украинских диверсантов в российское приграничье, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов. Объектами атак также могут стать Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.По словам главы крымского парламента, то, что об этих "варварских и террористических планах" знают российские спецслужбы, - хорошо."Важно действовать на упреждение, принимать совместные меры по предотвращению этого преступления", - подчеркнул он."Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на КубаниВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока"Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии

крым

великобритания

россия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, газопровод "турецкий поток", мнения, в мире, великобритания, россия, турция, газ, поставки российского газа в европу, газопровод