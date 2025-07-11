https://crimea.ria.ru/20250711/tak-ya-vam-i-skazhu-lavrov-o-peregovorakh-s-ssha-po-ukraine-1147871416.html

"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине

"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2025

"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине

В ходе недавних переговоров с госсекретарем США Марко Рубио обсуждался в том числе украинский вопрос, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T09:58

2025-07-11T09:58

2025-07-11T09:58

сергей лавров

марко рубио

украина

сша

россия

политика

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147871301_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_d582f22ee2c908fd1229fef074ec4c1b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В ходе недавних переговоров с госсекретарем США Марко Рубио обсуждался в том числе украинский вопрос, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания "Россия-АСЕАН".По его словам, российская сторона вновь обозначила свою неизменную позицию по урегулированию конфликта, ранее изложенную президентом РФ Владимиром Путиным."Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом США Дональдом Трампом", – сообщил глава МИД.Отвечая на вопрос журналистов о заявлении Марко Рубио о якобы новых подходах к украинскому урегулированию, министр отметил, что детали подобных обсуждений не всегда подлежат огласке.Ранее российское внешнеполитическое ведомство по итогам переговоров Лаврова и Рубио сообщило, что был подтвержден обоюдный настрой на восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.Кроме того, официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что без коммуникации с Россией невозможно достичь урегулирования ситуации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я разочарован": Трамп анонсировал важное заявление по РоссииВ США сделали заявление после встречи Лаврова и РубиоО чем договорились Лавров и Рубио – заявление МИД России

украина

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, марко рубио, украина, сша, россия, политика, переговоры