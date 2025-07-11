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"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине
"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2025
"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине
В ходе недавних переговоров с госсекретарем США Марко Рубио обсуждался в том числе украинский вопрос, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T09:58
2025-07-11T09:58
сергей лавров
марко рубио
украина
сша
россия
политика
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В ходе недавних переговоров с госсекретарем США Марко Рубио обсуждался в том числе украинский вопрос, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания "Россия-АСЕАН".По его словам, российская сторона вновь обозначила свою неизменную позицию по урегулированию конфликта, ранее изложенную президентом РФ Владимиром Путиным."Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом США Дональдом Трампом", – сообщил глава МИД.Отвечая на вопрос журналистов о заявлении Марко Рубио о якобы новых подходах к украинскому урегулированию, министр отметил, что детали подобных обсуждений не всегда подлежат огласке.Ранее российское внешнеполитическое ведомство по итогам переговоров Лаврова и Рубио сообщило, что был подтвержден обоюдный настрой на восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.Кроме того, официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что без коммуникации с Россией невозможно достичь урегулирования ситуации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я разочарован": Трамп анонсировал важное заявление по РоссииВ США сделали заявление после встречи Лаврова и РубиоО чем договорились Лавров и Рубио – заявление МИД России
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сергей лавров, марко рубио, украина, сша, россия, политика, переговоры
"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине

Лавров подтвердил позицию России по Украине на переговорах с госсекретарем США

09:58 11.07.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В ходе недавних переговоров с госсекретарем США Марко Рубио обсуждался в том числе украинский вопрос, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания "Россия-АСЕАН".
По его словам, российская сторона вновь обозначила свою неизменную позицию по урегулированию конфликта, ранее изложенную президентом РФ Владимиром Путиным.
"Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом США Дональдом Трампом", – сообщил глава МИД.
Отвечая на вопрос журналистов о заявлении Марко Рубио о якобы новых подходах к украинскому урегулированию, министр отметил, что детали подобных обсуждений не всегда подлежат огласке.
"Я хочу ответить словами Дональда Трампа: "Так я вам и скажу". И ждите больших сюрпризов, он сказал. Ну, я не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете… Есть вещи, которые не комментируются", – сказал Лавров.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство по итогам переговоров Лаврова и Рубио сообщило, что был подтвержден обоюдный настрой на восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.
Кроме того, официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что без коммуникации с Россией невозможно достичь урегулирования ситуации на Украине.
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Сергей ЛавровМарко РубиоУкраинаСШАРоссияПолитикаПереговоры
 
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