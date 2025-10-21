https://crimea.ria.ru/20251021/lavrov-raskryl-soderzhanie-razgovora-s-rubio-1150326999.html

Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио

Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио - РИА Новости Крым, 21.10.2025

Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсуждались возможности... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T13:08

2025-10-21T13:08

2025-10-21T13:05

сергей лавров

марко рубио

политика

сша

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146750172_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_b284a8c3b5c0b61e2e1c8143abb9559b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсуждались возможности проведения встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.При этом он отметил, что главное – не место и сроки проведения саммита, а то "как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы, и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже"."Мы подтвердили нашу твердую нацеленность на то, чтобы двигаться в соответствии с теми пониманиями и договоренностями, которые были достигнуты между президентами Путиным и Трампом, прежде всего на Аляске, но и в ходе их телефонных контактов", - добавил глава российского дипведомства.Лавров добавил, что "с удивлением" прочитал в некоторых СМИ, в том числе CNN, о том, что встреча лидеров России и США может быть отложена, потому что "позиция России практически не изменилась и остается в пределах ее первоначальных максималистских требований".Собеседники также договорились продолжить телефонные контакты, "чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении", сообщил Лавров.На минувшей неделе, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США"Аляскинский процесс" еще не завершен – ЛавровПутин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, марко рубио, политика, сша, россия, новости