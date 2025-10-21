Рейтинг@Mail.ru
Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио
Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсуждались возможности... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсуждались возможности проведения встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.При этом он отметил, что главное – не место и сроки проведения саммита, а то "как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы, и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже"."Мы подтвердили нашу твердую нацеленность на то, чтобы двигаться в соответствии с теми пониманиями и договоренностями, которые были достигнуты между президентами Путиным и Трампом, прежде всего на Аляске, но и в ходе их телефонных контактов", - добавил глава российского дипведомства.Лавров добавил, что "с удивлением" прочитал в некоторых СМИ, в том числе CNN, о том, что встреча лидеров России и США может быть отложена, потому что "позиция России практически не изменилась и остается в пределах ее первоначальных максималистских требований".Собеседники также договорились продолжить телефонные контакты, "чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении", сообщил Лавров.На минувшей неделе, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США"Аляскинский процесс" еще не завершен – ЛавровПутин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио

Лавров в разговоре с Рубио заявил о неизменности позиции РФ по договоренностям на Аляске

13:08 21.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсуждались возможности проведения встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
"Мы обсудили с Марко Рубио ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент и как мы можем подготовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встречи, которую президент США предложил провести в Будапеште", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии.
При этом он отметил, что главное – не место и сроки проведения саммита, а то "как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы, и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже".
"Мы подтвердили нашу твердую нацеленность на то, чтобы двигаться в соответствии с теми пониманиями и договоренностями, которые были достигнуты между президентами Путиным и Трампом, прежде всего на Аляске, но и в ходе их телефонных контактов", - добавил глава российского дипведомства.
Лавров добавил, что "с удивлением" прочитал в некоторых СМИ, в том числе CNN, о том, что встреча лидеров России и США может быть отложена, потому что "позиция России практически не изменилась и остается в пределах ее первоначальных максималистских требований".
"Хочу официально подтвердить: Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет", - подчеркнул министр.
Собеседники также договорились продолжить телефонные контакты, "чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении", сообщил Лавров.
На минувшей неделе, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.
Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США
"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
 
Сергей ЛавровМарко РубиоПолитикаСШАРоссияНовости
 
