Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США

2025-10-20T15:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ключевая задача Москвы в предстоящих контактах с представителями США – донести безальтернативность продолжения работы по украинскому урегулированию в рамках, заданных встречей президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он также обозначил повестку предстоящих контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в рамках которой планируется обсудить тематику СВО. Также не исключаются вопросы экономического блока. Отвечая на вопрос, будет ли Москва готовить какие-либо предложения для США на бумаге ко встрече на уровне министров, Рябков отметил, что это будет "зависеть от ситуации".Президент РФ Владимир Путин 10 октября заявил, что Москва и Вашингтон остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске. Как заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе переговоров президентов в Анкоридже российская сторона согласилась пойти на определенные уступки по украинскому урегулированию, но для этого необходима работа американской администрации с Европой и Украиной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине

