20.10.2025
Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США
Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США
Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США
Ключевая задача Москвы в предстоящих контактах с представителями США – донести безальтернативность продолжения работы по украинскому урегулированию в рамках,... РИА Новости Крым, 20.10.2025
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
сша
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ключевая задача Москвы в предстоящих контактах с представителями США – донести безальтернативность продолжения работы по украинскому урегулированию в рамках, заданных встречей президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он также обозначил повестку предстоящих контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в рамках которой планируется обсудить тематику СВО. Также не исключаются вопросы экономического блока. Отвечая на вопрос, будет ли Москва готовить какие-либо предложения для США на бумаге ко встрече на уровне министров, Рябков отметил, что это будет "зависеть от ситуации".Президент РФ Владимир Путин 10 октября заявил, что Москва и Вашингтон остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске. Как заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе переговоров президентов в Анкоридже российская сторона согласилась пойти на определенные уступки по украинскому урегулированию, но для этого необходима работа американской администрации с Европой и Украиной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, сша, россия
Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США

США должны понять безальтернативность решений по Украине – Рябков

15:32 20.10.2025 (обновлено: 15:35 20.10.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Министерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ключевая задача Москвы в предстоящих контактах с представителями США – донести безальтернативность продолжения работы по украинскому урегулированию в рамках, заданных встречей президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в рамках которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути. То, что сложилось и было сформулировано там президентами, – вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях”, – цитирует Рябкова РИА Новости.
Он также обозначил повестку предстоящих контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в рамках которой планируется обсудить тематику СВО. Также не исключаются вопросы экономического блока. Отвечая на вопрос, будет ли Москва готовить какие-либо предложения для США на бумаге ко встрече на уровне министров, Рябков отметил, что это будет "зависеть от ситуации".
Президент РФ Владимир Путин 10 октября заявил, что Москва и Вашингтон остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске. Как заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе переговоров президентов в Анкоридже российская сторона согласилась пойти на определенные уступки по украинскому урегулированию, но для этого необходима работа американской администрации с Европой и Украиной.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США
 
Сергей Рябков
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
Политика
США
Россия
 
Лента новостейМолния