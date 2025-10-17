Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште - РИА Новости Крым, 17.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251017/orban-predlozhil-putinu-provesti-rossiysko-amerikanskiy-sammit-v-vengrii-1150255446.html
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа состоялась по инициативе венгерской стороны,... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T13:58
2025-10-17T14:04
владимир путин (политик)
виктор орбан
сша
венгрия
переговоры
политика
внешняя политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа состоялась по инициативе венгерской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер проинформировал собеседника о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования кризиса на Украине."Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита", - говорится в сообщении.Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе России. Лидеры говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса. После этого Путин провел заседание с членами Совбеза.
владимир путин (политик), виктор орбан, сша, венгрия, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште

Путин и Орбан обсудили подготовку возможного российско-американского саммита в Венгрии

13:58 17.10.2025 (обновлено: 14:04 17.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа состоялась по инициативе венгерской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер проинформировал собеседника о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования кризиса на Украине.
"Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита", - говорится в сообщении.
Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе России. Лидеры говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса. После этого Путин провел заседание с членами Совбеза.
Лента новостейМолния