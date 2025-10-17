https://crimea.ria.ru/20251017/orban-predlozhil-putinu-provesti-rossiysko-amerikanskiy-sammit-v-vengrii-1150255446.html

Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште

Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа состоялась по инициативе венгерской стороны,... РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T13:58

2025-10-17T13:58

2025-10-17T14:04

владимир путин (политик)

виктор орбан

сша

венгрия

переговоры

политика

внешняя политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111582/89/1115828982_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_047673608bef0474077c045e225b9885.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа состоялась по инициативе венгерской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер проинформировал собеседника о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования кризиса на Украине.Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе России. Лидеры говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса. После этого Путин провел заседание с членами Совбеза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против РоссииТрамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к мируТрамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву

сша

венгрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), виктор орбан, сша, венгрия, переговоры, политика, внешняя политика, новости