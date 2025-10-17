https://crimea.ria.ru/20251017/orban-predlozhil-putinu-provesti-rossiysko-amerikanskiy-sammit-v-vengrii-1150255446.html
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа состоялась по инициативе венгерской стороны,... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T13:58
2025-10-17T13:58
2025-10-17T14:04
владимир путин (политик)
виктор орбан
сша
венгрия
переговоры
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111582/89/1115828982_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_047673608bef0474077c045e225b9885.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа состоялась по инициативе венгерской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер проинформировал собеседника о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования кризиса на Украине.Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе России. Лидеры говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса. После этого Путин провел заседание с членами Совбеза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против РоссииТрамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к мируТрамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву
сша
венгрия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111582/89/1115828982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35dea386559333a30d28912f5648b60b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), виктор орбан, сша, венгрия, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
Путин и Орбан обсудили подготовку возможного российско-американского саммита в Венгрии
13:58 17.10.2025 (обновлено: 14:04 17.10.2025)