https://crimea.ria.ru/20251020/vstrecha-putina-i-trampa-v-budapeshte-chto-ona-dolzhna-proyasnit--mnenie-1150315532.html

Встреча Путина и Трампа в Будапеште: что она должна прояснить – мнение

Встреча Путина и Трампа в Будапеште: что она должна прояснить – мнение - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Встреча Путина и Трампа в Будапеште: что она должна прояснить – мнение

Позиция России в части урегулирования конфликта на Украине неизменна и известна своими деталями, тогда как взгляд на урегулирование американской стороны требует РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T18:44

2025-10-20T18:44

2025-10-20T17:41

радио "спутник в крыму"

новости

сергей горбачев

мнения

политика

владимир путин (политик)

дональд трамп

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148760201_0:72:1498:915_1920x0_80_0_0_d478df27c9e7020b199ef35b5d4ca581.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Позиция России в части урегулирования конфликта на Украине неизменна и известна своими деталями, тогда как взгляд на урегулирование американской стороны требует конкретики, особенно после последних заявлений президента США Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал его принять условия России в процессе урегулирования конфликта на Украине, иначе киевский режим "будет уничтожен".По мнению Горбачева, такая позиция Трампа "в определенном смысле греет душу", однако сама фраза, сказанная лидером США, "включает очень многое", тогда как российская сторона ждет конкретики.Совсем другое, если речь только о некоторых требованиях России, склонить которую к остановке боевых действий по линии боевого соприкосновения Запад, а значит и США, не оставляют надежды, добавил он."И если невступление Украины в НАТО – наше требование, мне кажется, уже не обсуждается, это решенный вопрос, судя по заявлениям того же Трампа и других политиков, и Украина это понимает, то вопросы, связанные, скажем, с конкретикой понятий "демилитаризация", "денацификация" освобождение полностью территорий ДНР и ЛНР, еще есть", – подчеркнул Горбачев.Кроме того, немаловажно то, готов ли глава киевского режима Владимир Зеленский принять условия России для достижения мира, ведь ему угрожает не только Вашингтон: "если он согласится, ему может скрутить шею существующая на Украине махновщина" в лице представителей запрещенных в РФ организаций, сказал Горбачев.Именно поэтому в средствах массовой информации очень много противоречивой информации, разного рода вбросов: то он вроде как соглашается, то не соглашается, отметил эксперт.Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликтаНа минувшей неделе, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.Позже в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом и что подготовка саммита России и США в Венгрии уже "идет полным ходом".17 октября Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, заявив в ходе совместного обеда, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Трамп выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Позже стало известно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время переговоров а Трампа с Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США "Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей горбачев, мнения, политика, владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша