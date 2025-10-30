Рейтинг@Mail.ru
"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине - РИА Новости Крым, 30.10.2025
"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине
"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине
Дональд Трамп заявил, что он вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем попытается добиться результата в урегулировании украинского конфликта. РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Дональд Трамп заявил, что он вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем попытается добиться результата в урегулировании украинского конфликта.По словам Трампа, они уделили теме украинского конфликта много времени.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине

Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

07:59 30.10.2025 (обновлено: 08:14 30.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Дональд Трамп заявил, что он вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем попытается добиться результата в урегулировании украинского конфликта.
"Мы (с лидером КНР - ред.) будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной", - сказал Трамп журналистам, его цитирует РИА Новости.
По словам Трампа, они уделили теме украинского конфликта много времени.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусан.
