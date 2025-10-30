https://crimea.ria.ru/20251030/budem-rabotat-vmeste-tramp-obsudil-s-si-tszinpinom-krizis-na-ukraine-1150535842.html
"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине
"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине - РИА Новости Крым, 30.10.2025
"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине
Дональд Трамп заявил, что он вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем попытается добиться результата в урегулировании украинского конфликта. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T07:59
2025-10-30T07:59
2025-10-30T08:14
дональд трамп
украина
сша
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150292781_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_36863b7323c821b0b5aa1e8bee616653.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Дональд Трамп заявил, что он вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем попытается добиться результата в урегулировании украинского конфликта.По словам Трампа, они уделили теме украинского конфликта много времени.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
сша
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150292781_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_ebc8dfa3106f23c1fcf5b1953ef1c1e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, украина, сша, си цзиньпин (председатель кнр), китай, политика, новости
"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
07:59 30.10.2025 (обновлено: 08:14 30.10.2025)