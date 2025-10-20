https://crimea.ria.ru/20251020/zayavlenie-zelenskogo-ob-okonchanii-svo-i-smert-bakhareva---glavnoe-za-den-1150316535.html

Заявление Зеленского об окончании СВО и смерть Бахарева - главное за день

Заявление Зеленского об окончании СВО и смерть Бахарева - главное за день - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Заявление Зеленского об окончании СВО и смерть Бахарева - главное за день

20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине приблизился к возможному завершению, об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что США должны понять безальтернативность решений по Украине. В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки, а власти Севастополя сообщили, что в регионе полностью стабилизирована ситуация с топливом. Бывшего главного инженера военно-строительной компании будут судить за аферу на 500 миллионов рублей. Следком РФ завершил расследование дела обвиняемого в подготовке убийства Маргариты Симоньян. Также главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT сообщила, что начала химиотерапию. Скончался главный редактор газеты "Крымская правда" и общественный деятель Михаил Бахарев.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЗеленские заговорил об окончании конфликтаВ понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине близится к возможному завершению.Москва обозначила ключевую задачу в переговорах с СШАКак заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ключевая задача Москвы в предстоящих контактах с представителями США – донести безальтернативность продолжения работы по украинскому урегулированию в рамках, заданных встречей президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске."Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в рамках которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути. То, что сложилось и было сформулировано там президентами, – вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях”, – сказал Рябков.В Крыму и Севастополе налаживается ситуация с бензиномПо информации председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка, в Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо."Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал он в Telegram в понедельник.Тем временем, на севастопольских АЗС топливо имеется в полном объеме, ситуация стабилизирована. Об этом сообщил замгубернатора Севастополя Алексей Парикин."По бензину у нас вопросов нет, топливо в полном объеме, соответственно, ажиотажа нет. Все вошло в норму, запасы есть", – уверил он.СК завел дело о хищении 500 миллионов у МинобороныБывший главный инженер филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу", а также руководители и сотрудники двух частных подрядных организаций пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере при выполнении государственного контракта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Следкома России.В ходе следствия установлено, что в 2022 году между госзаказчиком и коммерческими организациями заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. На фигурантов возлагались обязанности по поставке и контролю за выполнением контракта."В 2023 году фигуранты организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 млн рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", – говорится в тексте.Дело о подготовке убийства СимоньянЗавершено расследование уголовного дела в отношении организатора ячейки террористической организации, которого обвиняют в подготовке к убийству главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении организатора ячейки террористической организации National Socialism/White Power* и 11 ее участников", - сказала Петренко.Также в понедельник главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что у нее начинается химиотерапия.В конце сентября Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака.Скончался Михаил БахаревСкончался крымский публицист и политик, редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Михаила Алексеевича Бахарева. Это невосполнимая утрата. Талантливый публицист, политик и общественный деятель, заслуженный журналист Российской Федерации, он на протяжении многих лет был главным редактором газеты "Крымская правда" - одного из самых популярных печатных изданий нашей республики", - написал он в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

