https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-uvelichili-limit-prodazhi-benzina-v-odni-ruki-1150297932.html
В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки
В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки
В Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T08:13
2025-10-20T08:13
2025-10-20T08:17
бензин
топливо
топливо в крыму
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871255_0:31:1618:941_1920x0_80_0_0_05105fdf23af2cb2516b0037c57b7032.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Кроме того, увеличен суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину, добавил Гоцанюк.Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871255_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_80d9dc7f8a5e74652789ee2aed1ea830.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, транспорт
В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки
В Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину
08:13 20.10.2025 (обновлено: 08:17 20.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал он в Telegram.
Кроме того, увеличен суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину, добавил Гоцанюк.
Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.