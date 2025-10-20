https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-uvelichili-limit-prodazhi-benzina-v-odni-ruki-1150297932.html

В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки

В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки - РИА Новости Крым, 20.10.2025

В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки

В Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T08:13

2025-10-20T08:13

2025-10-20T08:17

бензин

топливо

топливо в крыму

юрий гоцанюк

крым

новости крыма

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871255_0:31:1618:941_1920x0_80_0_0_05105fdf23af2cb2516b0037c57b7032.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Кроме того, увеличен суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину, добавил Гоцанюк.Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, транспорт