В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки
В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки
В Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Кроме того, увеличен суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину, добавил Гоцанюк.Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, транспорт
В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки

В Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину

08:13 20.10.2025 (обновлено: 08:17 20.10.2025)
 
© РИА Новости КрымЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал он в Telegram.

© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаСписок АЗС с бензином по состоянию на 20 октября
Список АЗС с бензином по состоянию на 20 октября
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
Список АЗС с бензином по состоянию на 20 октября
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаСписок АЗС с бензином по состоянию на 20 октября
Список АЗС с бензином по состоянию на 20 октября
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
Список АЗС с бензином по состоянию на 20 октября
Кроме того, увеличен суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину, добавил Гоцанюк.
Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БензинТопливоТопливо в КрымуЮрий ГоцанюкКрымНовости КрымаТранспорт
 
