"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта

Конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.По его словам, президент США Дональд Трамп, вдохновлен успехом на Ближнем Востоке и "на этой волне хочет закончить войну России против Украины". При этом глава киевского режима отметил, что "это не значит, что война точно закончится", но подчеркнул, что на это "формируется мощный политический запрос".Дональд Трамп 17 октября принял в Белом доме Владимира Зеленского. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части УкраиныИгра продолжается: что показала встреча Трампа с ЗеленскимТрамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру

