Рейтинг@Mail.ru
"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251020/my-blizko-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-ob-okonchanii-konflikta-1150301566.html
"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта - РИА Новости Крым, 20.10.2025
"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
Конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T11:03
2025-10-20T11:03
владимир зеленский
украина
дональд трамп
новости
политика
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149480301_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_8caca2804d9241ff507e1b96cf989ffb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.По его словам, президент США Дональд Трамп, вдохновлен успехом на Ближнем Востоке и "на этой волне хочет закончить войну России против Украины". При этом глава киевского режима отметил, что "это не значит, что война точно закончится", но подчеркнул, что на это "формируется мощный политический запрос".Дональд Трамп 17 октября принял в Белом доме Владимира Зеленского. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части УкраиныИгра продолжается: что показала встреча Трампа с ЗеленскимТрамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149480301_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_87804f1534180a9771fd7c2d8cc09149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, дональд трамп, новости, политика, новости сво
"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта

Конфликт на Украине приближается к возможному окончанию – Зеленский

11:03 20.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.
"Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю", –заявил Зеленский.
По его словам, президент США Дональд Трамп, вдохновлен успехом на Ближнем Востоке и "на этой волне хочет закончить войну России против Украины". При этом глава киевского режима отметил, что "это не значит, что война точно закончится", но подчеркнул, что на это "формируется мощный политический запрос".
Дональд Трамп 17 октября принял в Белом доме Владимира Зеленского. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины
Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским
Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру
 
Владимир ЗеленскийУкраинаДональд ТрампНовостиПолитикаНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35На достройку водолазного судна для Крыма выделили дополнительные средства
11:25"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури
11:11В Симферополе переехала поликлиника №3
11:03"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
10:27В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
10:15ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье 0:56
10:07Расследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено
10:05Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР
09:51В Севастополе возобновили работу катера и паромы
09:37В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек
09:28Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"
09:01В Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологии
08:47Масштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъект
08:28Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО
08:13В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки
08:06Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково
07:56"Сказка" кончилась: что ждет украинских беженцев в Европе
07:38В Крыму действует "единое туристическое окно" для инвесторов
07:17Над Крымом сбили вражеские беспилотники
07:14Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
Лента новостейМолния