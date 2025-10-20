Рейтинг@Mail.ru
Скончался Михаил Бахарев - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Скончался Михаил Бахарев
Скончался крымский публицист и политик, редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Скончался крымский публицист и политик, редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Вклад Михаила Бахарева в защиту русского языка и русской культуры, а также в продвижение идей Русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны сложно переоценить, отметил Аксенов, выразив соболезнования родным и близким усопшего.
Скончался Михаил Бахарев

Скончался главный редактор газеты "Крымская правда" и общественный деятель Михаил Бахарев

15:55 20.10.2025 (обновлено: 16:04 20.10.2025)
 
Михаил Бахарев
Михаил Бахарев
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Скончался крымский публицист и политик, редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Михаила Алексеевича Бахарева. Это невосполнимая утрата. Талантливый публицист, политик и общественный деятель, заслуженный журналист Российской Федерации, он на протяжении многих лет был главным редактором газеты "Крымская правда" - одного из самых популярных печатных изданий нашей республики", - написал он в своем Telegram-канале.
Вклад Михаила Бахарева в защиту русского языка и русской культуры, а также в продвижение идей Русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны сложно переоценить, отметил Аксенов, выразив соболезнования родным и близким усопшего.

"Вечная память и Царствие Небесное настоящему человеку и патриоту!", - заключил Аксенов.

Лента новостейМолния