Скончался Михаил Бахарев

Скончался крымский публицист и политик, редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Скончался крымский публицист и политик, редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Вклад Михаила Бахарева в защиту русского языка и русской культуры, а также в продвижение идей Русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны сложно переоценить, отметил Аксенов, выразив соболезнования родным и близким усопшего.

