Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - власти

20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На заправочных станция Севастополя топливо есть в полном объеме, ситуация стабилизирована. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что на некоторых заправках все же фиксируются перебои, однако проблемы быстро решаются.Ранее сообщалось, что в Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынкаНа Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗСПутин отменил акцизы на дизельное топливо

