Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - власти - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - власти
Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - власти - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - власти
На заправочных станция Севастополя топливо есть в полном объеме, ситуация стабилизирована. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T16:52
2025-10-20T16:52
севастополь
новости севастополя
топливо
топливо в крыму
бензин
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На заправочных станция Севастополя топливо есть в полном объеме, ситуация стабилизирована. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что на некоторых заправках все же фиксируются перебои, однако проблемы быстро решаются.Ранее сообщалось, что в Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо.
севастополь
севастополь, новости севастополя, топливо, топливо в крыму, бензин, новости крыма
Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - власти

Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - власти

16:52 20.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На заправочных станция Севастополя топливо есть в полном объеме, ситуация стабилизирована. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.

"По бензину у нас вопросов нет, топливо в полном объеме, соответственно, ажиотажа нет. Все вошло в норму, запасы есть", – подчеркнул он.

Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что на некоторых заправках все же фиксируются перебои, однако проблемы быстро решаются.
Ранее сообщалось, что в Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо.
СевастопольНовости СевастополяТопливоТопливо в КрымуБензинНовости Крыма
 
