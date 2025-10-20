https://crimea.ria.ru/20251020/margarita-simonyan-nachala-khimioterapiyu-1150311265.html
Маргарита Симоньян начала химиотерапию
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в понедельник у нее начинается химиотерапия. РИА Новости Крым, 20.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148616520_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_efb6d5ceaa4cd9f9fcc2930088d0545b.jpg
15:50 20.10.2025 (обновлено: 15:51 20.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в понедельник у нее начинается химиотерапия.
В конце сентября Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака.
"Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Спасибо всем, кто молится и желает добра", - написала она в Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома".
Она обратилась к подписчикам с просьбой не писать ей фразу: "Все будет хорошо".
"Когда болел Тигран (Кеосаян - ред.), мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что все будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что все обязательно будет хорошо - это, мне кажется, непозволительная такая дерзость по отношению к Нему. Я принимаю любую Его волю", - рассказала она.
Она подчеркнула, что не устает благодарить тех, кто молится и желает добра ее семье, а также пожелала добра тем, "кто глумится и желает зла".
"Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом", - добавила Симоньян.
