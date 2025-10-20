Рейтинг@Mail.ru
Маргарита Симоньян начала химиотерапию - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251020/margarita-simonyan-nachala-khimioterapiyu-1150311265.html
Маргарита Симоньян начала химиотерапию
Маргарита Симоньян начала химиотерапию - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Маргарита Симоньян начала химиотерапию
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в понедельник у нее начинается химиотерапия. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T15:50
2025-10-20T15:51
россия
маргарита симоньян
онкология
новости
международная медиагруппа "россия сегодня"
rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148616520_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_efb6d5ceaa4cd9f9fcc2930088d0545b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в понедельник у нее начинается химиотерапия.В конце сентября Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака. Она обратилась к подписчикам с просьбой не писать ей фразу: "Все будет хорошо". Она подчеркнула, что не устает благодарить тех, кто молится и желает добра ее семье, а также пожелала добра тем, "кто глумится и желает зла"."Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом", - добавила Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148616520_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2d4b102808f8e03fcd84381675915589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маргарита симоньян, онкология, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", rt
Маргарита Симоньян начала химиотерапию

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Симоньян начала химиотерапию

15:50 20.10.2025 (обновлено: 15:51 20.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в понедельник у нее начинается химиотерапия.
В конце сентября Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака.

"Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Спасибо всем, кто молится и желает добра", - написала она в Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома".

Она обратилась к подписчикам с просьбой не писать ей фразу: "Все будет хорошо".
"Когда болел Тигран (Кеосаян - ред.), мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что все будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что все обязательно будет хорошо - это, мне кажется, непозволительная такая дерзость по отношению к Нему. Я принимаю любую Его волю", - рассказала она.
Она подчеркнула, что не устает благодарить тех, кто молится и желает добра ее семье, а также пожелала добра тем, "кто глумится и желает зла".
"Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом", - добавила Симоньян.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
РоссияМаргарита СимоньянОнкологияНовостиМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"RT
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Скончался Михаил Бахарев
15:50Маргарита Симоньян начала химиотерапию
15:32Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США
15:23Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд
15:09Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта
14:45В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека
14:26В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
14:03Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
13:55Киев несет колоссальные потери на всех фронтах
13:38Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа
13:22Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа
13:12Наваринское сражение: как Россия и союзники добились независимости Греции
12:55ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств
12:46Российские военные освободили Ленино в ДНР
12:25Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе
12:07Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ
11:35На достройку водолазного судна для Крыма выделили дополнительные средства
11:25"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури
11:11В Симферополе переехала поликлиника №3
11:03"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
Лента новостейМолния