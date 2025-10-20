https://crimea.ria.ru/20251020/margarita-simonyan-nachala-khimioterapiyu-1150311265.html

Маргарита Симоньян начала химиотерапию

Маргарита Симоньян начала химиотерапию

Маргарита Симоньян начала химиотерапию

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в понедельник у нее начинается химиотерапия.

2025-10-20

2025-10-20T15:50

2025-10-20T15:51

россия

маргарита симоньян

онкология

новости

международная медиагруппа "россия сегодня"

rt

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в понедельник у нее начинается химиотерапия.В конце сентября Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака. Она обратилась к подписчикам с просьбой не писать ей фразу: "Все будет хорошо". Она подчеркнула, что не устает благодарить тех, кто молится и желает добра ее семье, а также пожелала добра тем, "кто глумится и желает зла"."Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом", - добавила Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

россия

2025

Новости

россия, маргарита симоньян, онкология, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", rt