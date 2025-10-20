https://crimea.ria.ru/20251020/afera-na-500-mln-sk-zavel-delo-o-khischenii-u-minoborony-1150308173.html

Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу", а также руководители и сотрудники двух частных подрядных организаций пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере при выполнении государственного контракта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома России.По данным следствия, в 2022 году между государственным заказчиком и коммерческими организациями заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. На фигурантов возлагались обязанности по поставке и контролю за выполнением контракта.Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного контракта. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в КрымуВ Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФДело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд

Новости

