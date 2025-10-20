https://crimea.ria.ru/20251020/afera-na-500-mln-sk-zavel-delo-o-khischenii-u-minoborony-1150308173.html
Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
Бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу", а также руководители и сотрудники двух частных... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T14:03
2025-10-20T14:03
2025-10-20T14:03
ск рф (следственный комитет российской федерации)
хищение
мошенничество
новости
госзакупки
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу", а также руководители и сотрудники двух частных подрядных организаций пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере при выполнении государственного контракта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома России.По данным следствия, в 2022 году между государственным заказчиком и коммерческими организациями заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. На фигурантов возлагались обязанности по поставке и контролю за выполнением контракта.Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного контракта. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в КрымуВ Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФДело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), хищение, мошенничество, новости, госзакупки, министерство обороны рф, новости
Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
Экс-главного инженера военно-строительной компании будут судить за аферу на 500 млн