Рейтинг@Mail.ru
Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251020/afera-na-500-mln-sk-zavel-delo-o-khischenii-u-minoborony-1150308173.html
Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
Бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу", а также руководители и сотрудники двух частных... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T14:03
2025-10-20T14:03
ск рф (следственный комитет российской федерации)
хищение
мошенничество
новости
госзакупки
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу", а также руководители и сотрудники двух частных подрядных организаций пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере при выполнении государственного контракта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома России.По данным следствия, в 2022 году между государственным заказчиком и коммерческими организациями заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. На фигурантов возлагались обязанности по поставке и контролю за выполнением контракта.Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного контракта. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в КрымуВ Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФДело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), хищение, мошенничество, новости, госзакупки, министерство обороны рф, новости
Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны

Экс-главного инженера военно-строительной компании будут судить за аферу на 500 млн

14:03 20.10.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании "Строительное управление по Южному военному округу", а также руководители и сотрудники двух частных подрядных организаций пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере при выполнении государственного контракта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома России.
По данным следствия, в 2022 году между государственным заказчиком и коммерческими организациями заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. На фигурантов возлагались обязанности по поставке и контролю за выполнением контракта.
"В 2023 году фигуранты организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 млн рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", – сказано в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного контракта. Следствие продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ущерб на 14 млн: аферу с госконтрактом выявили в Крыму
В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ
Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ХищениеМошенничествоНовостиГосзакупкиМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Скончался Михаил Бахарев
15:50Маргарита Симоньян начала химиотерапию
15:32Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США
15:23Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд
15:09Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта
14:45В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека
14:26В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
14:03Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
13:55Киев несет колоссальные потери на всех фронтах
13:38Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа
13:22Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа
13:12Наваринское сражение: как Россия и союзники добились независимости Греции
12:55ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств
12:46Российские военные освободили Ленино в ДНР
12:25Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе
12:07Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ
11:35На достройку водолазного судна для Крыма выделили дополнительные средства
11:25"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури
11:11В Симферополе переехала поликлиника №3
11:03"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
Лента новостейМолния