https://crimea.ria.ru/20251020/rassledovanie-dela-o-podgotovke-ubiystva-simonyan-zaversheno--1150300391.html

Расследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено

Расследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Расследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено

Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора ячейки террористической организации National Socialism/White Power* Михаила Б., обвиняемого в... РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T10:07

2025-10-20T10:07

2025-10-20T10:21

россия

новости

убийство

маргарита симоньян

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/14/1119289136_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6370a318f75eba25aed2fce9af710c77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора ячейки террористической организации National Socialism/White Power* Михаила Б., обвиняемого в подготовке к убийству главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении организатора ячейки террористической организации National Socialism/White Power* и 11 ее участников", - сказала Петренко.В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в создании и участии в деятельности террористической организации, содействии террористической деятельности, разбое и хулиганстве, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжигании ненависти и вражды по признакам национальности.Кроме того, Б. и его сообщнику Егору С. инкриминируется покушение на приобретение огнестрельного оружия и приготовление к убийству.Как уточнила Петренко, в апреле 2022 года Б. создал в Москве ячейку террористической организации под названием "Чистая кровь"*, в которую вовлекал сторонников национал-социалистических и расистских идей."С сентября 2022 по июль 2023 года Б. и не менее 11 участников данной ячейки, в том числе несовершеннолетние, совершили шесть нападений на иностранных граждан, а также лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Видеозаписи нападений они размещали в сети Интернет с целью призывов к осуществлению экстремисткой деятельности", - проинформировала официальный представитель СК.Реализовать преступный умысел соучастники не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ . Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказала Петренко.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, убийство, маргарита симоньян, ск рф (следственный комитет российской федерации)