https://crimea.ria.ru/20251017/nazvana-samaya-bolshaya-vygoda-ssha-ot-konflikta-na-ukraine-1150233141.html

Названа самая большая выгода США от конфликта на Украине

Названа самая большая выгода США от конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Названа самая большая выгода США от конфликта на Украине

Самая большая выгода США от конфликта на Украине – это не ресурсная сделка с Киевом, а то, что европейцы согласились вкладывать деньги в военно-промышленный... РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T08:40

2025-10-17T08:40

2025-10-17T10:07

новости

сша

европейский союз (ес)

украина

новости сво

мнения

олег шевченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143849833_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_e904c617fb1b71f10320b1404cf56aa0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Самая большая выгода США от конфликта на Украине – это не ресурсная сделка с Киевом, а то, что европейцы согласились вкладывать деньги в военно-промышленный комплекс Соединенных штатов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.По словам Шевченко, самая большая выгода США и успех американского президента Дональда Трампа – это не так называемая ресурсная сделка с Киевом, выигрыш от которой сомнителен, а то, что европейцы оказались вынуждены вкладывать деньги в развитие военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, чтобы получать вооружение.Эксперт считает, что Трамп в результате "получил еще большие выгоды, чем кто-либо из американских президентов, кроме Франклина Рузвельта"."И в этом отношении Трампа будут поддерживать очень многие люди", – заметил политолог.Европа при этом, по словам Шевченко, тоже получает выгоду от такого положения дел, хотя и существенно меньшую, чем США."Потому что, если ты с вассала собираешь деньги, ты же должен какой-то интерес дать вассалу. И насколько я понял эту схему: Европа, особенно восточная, полностью скинула свое старое вооружение – сначала советское, потом американское, – и теперь вкладывает деньги в американский ВПК, американцы поставляют Европе современную технику, а европейские армии свое старье сбагривают на Украину", – прокомментировал Шевченко.В сложившейся ситуации "в глупом виде, с ржавыми палками оказываются украинцы, которых просто используют в этом замечательном гешефте", сказал политолог, отметив, что и обещания Европы дать Киеву больше денег все чаще выглядят как насмешка.Напомним, в конце сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине около 2 млрд евро на производство беспилотников, что, по ее словам, "позволит Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал".Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме - что обсудятШевченко подчеркнул, что Трамп ранее неоднократно называл конфликт на Украине "войной Байдена", которая должна стать "войной Европы", однако денег на войну у европейцев нет – и Европа пошла обратно к Америке. Таким образом с темой помощи Украине происходит своеобразный пинг-понг, при этом играют "судьбами украинцев, миллионов людей", сказал Шевченко."И это не красит всех их совершенно с моральной точки зрения", – резюмировал политолог.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, зачем на Украине заявили о готовности создать космические войска. А также о том, что значит риторика президента США Дональда Трампа о возможных поставках Украине ракет Tomahawk и о том, показал подаренный Трампу голубь мира в день подписания соглашения по Газе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американский министр войны пригрозил РоссииВ Кремле ответили Рютте на оскорбление российских летчиков и моряковГермания передаст Украине американское оружие на 500 миллионов долларов

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, европейский союз (ес), украина, новости сво, мнения, олег шевченко