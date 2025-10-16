Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили Рютте на оскорбление российских летчиков и моряков - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Кремле ответили Рютте на оскорбление российских летчиков и моряков
В Кремле ответили Рютте на оскорбление российских летчиков и моряков - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Кремле ответили Рютте на оскорбление российских летчиков и моряков
Некомпетентность характерна для многих европейским деятелей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Некомпетентность характерна для многих европейским деятелей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте о российских летчиках и моряках.На пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса генсек НАТО оскорбил российских летчиков, заявив, что они "неумело управляют истребителями", а российские моряки "не умеют опускать якорь".Ранее Марк Рютте также заявил, что НАТО не должна сбивать российские самолеты, попавшие в воздушное пространство альянса, их нужно "выводить за пределы". По его словам, необходимо "абсолютно" убедиться, представляют ли они угрозу. 19 сентября МИД Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и оставались там 12 минут. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России. В Минобороны отметили, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.23 сентября президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Генсек альянса Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда поддержали американского лидера.Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал необходимость "более решительных действий" за нарушения воздушного пространства, но исключил применение силы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные угрозы по меньшей мере безрассудны, безответственны и опасны своими последствиями.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым заявление НАТО о намерении сбивать российские самолеты, поскольку в случае таких действий ответ прилетит мгновенно.
В Кремле ответили Рютте на оскорбление российских летчиков и моряков

12:49 16.10.2025 (обновлено: 12:50 16.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Некомпетентность характерна для многих европейским деятелей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте о российских летчиках и моряках.
На пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса генсек НАТО оскорбил российских летчиков, заявив, что они "неумело управляют истребителями", а российские моряки "не умеют опускать якорь".

"По многим вопросам некомпетентность - это, к сожалению, сейчас такая неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей. Еще раз повторю, к большому сожалению", - прокомментировал Песков.

Ранее Марк Рютте также заявил, что НАТО не должна сбивать российские самолеты, попавшие в воздушное пространство альянса, их нужно "выводить за пределы". По его словам, необходимо "абсолютно" убедиться, представляют ли они угрозу.
19 сентября МИД Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и оставались там 12 минут. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России. В Минобороны отметили, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.
23 сентября президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Генсек альянса Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда поддержали американского лидера.
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал необходимость "более решительных действий" за нарушения воздушного пространства, но исключил применение силы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные угрозы по меньшей мере безрассудны, безответственны и опасны своими последствиями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым заявление НАТО о намерении сбивать российские самолеты, поскольку в случае таких действий ответ прилетит мгновенно.
