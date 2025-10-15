https://crimea.ria.ru/20251015/zachem-na-ukraine-zayavili-o-gotovnosti-sozdat-kosmicheskie-voyska-1150172894.html
Зачем на Украине заявили о готовности создать космические войска
Зачем на Украине заявили о готовности создать космические войска - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Зачем на Украине заявили о готовности создать космические войска
Заявления о создании на Украине космических войск стоят в одном ряду с разговорами о поставках ракет Tomahawk и производством ракет "Фламинго". Все это часть... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T06:04
2025-10-15T06:04
2025-10-15T06:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Заявления о создании на Украине космических войск стоят в одном ряду с разговорами о поставках ракет Tomahawk и производством ракет "Фламинго". Все это часть плана США, стремящихся через угрозы России заставить ее пойти на уступки по Украине и тем самым отказаться от целей СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В конце сентября в украинских СМИ со ссылкой на программу деятельности правительства появилась информация о том, что Киев планирует до конца 2025 года создать космические войска."Нужно встать и поаплодировать, потому что во всем мире до сегодняшнего дня всего лишь три космических державы было. Это Россия, Китай и США. А тут и Украина объявилась", – сыронизировал Колесниченко."Но это с точки зрения юмора, а с точки зрения опасности, то все дальние удары проводятся исключительно при поддержке космических программ, которые могут достигаться только с американской спутниковой системой", – акцентировал он.Таким образом, эту новость можно расценивать как еще один способ давления на Россию со стороны Запада, конкретно США, которые тем самым заявляют российской стороне о своей готовности усиливать помощь Киеву, если РФ не пойдет на уступки, считает Колесниченко."Никто не скрывал и не скрывает, что дальнее наведение (ракет – ред.) по территории России возможно только после предоставления полетных заданий, они предоставляются с помощью космической навигации, которой на Украине нет. Это ключевой момент, который имеет большое значение", – прокомментировал политолог.По его словам, объявление о создании космических сил на Украине, разговоры о возможных поставках США Киеву ракет Tomahawk, способных нести ядерный заряд, и заявления о производстве на базе английской ракеты украинских "Фламинго" с привлечением Дании – все это звенья одной цепи."Все понимают, что существенного изменения на линии боевого соприкосновения это не даст, стратегического поражения России не нанесет. Но это может принести жертвы и страдания среди мирного населения. Зачем же это делается? В военном понимании Россию, как стало понятно, поразить нельзя, и теперь задача дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства, чтобы мирное население высказывало свое разного рода недовольство", – сказал Колесниченко.Запад сегодня все больше спешит давить на Россию, поскольку число политиков и сил в Европе, выступающих против поддержки Украины, продолжает расти."И думаю, что все это информационное давление связанно с тем, чтобы заставить наше руководство отступить от целей СВО, что по сути означало бы наше поражение", – считает Колесниченко.При этом у самой России есть в сложившихся условиях только один выход – продолжать борьбу, делает он вывод.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым
. Заявления о создании на Украине космических войск стоят в одном ряду с разговорами о поставках ракет Tomahawk и производством ракет "Фламинго". Все это часть плана США, стремящихся через угрозы России заставить ее пойти на уступки по Украине и тем самым отказаться от целей СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
В конце сентября в украинских СМИ со ссылкой на программу деятельности правительства появилась информация о том, что Киев планирует до конца 2025 года создать космические войска.
"Нужно встать и поаплодировать, потому что во всем мире до сегодняшнего дня всего лишь три космических державы было. Это Россия, Китай и США. А тут и Украина объявилась", – сыронизировал Колесниченко.
"Но это с точки зрения юмора, а с точки зрения опасности, то все дальние удары проводятся исключительно при поддержке космических программ, которые могут достигаться только с американской спутниковой системой", – акцентировал он.
Таким образом, эту новость можно расценивать как еще один способ давления на Россию со стороны Запада, конкретно США, которые тем самым заявляют российской стороне о своей готовности усиливать помощь Киеву, если РФ не пойдет на уступки, считает Колесниченко.
"Никто не скрывал и не скрывает, что дальнее наведение (ракет – ред.) по территории России возможно только после предоставления полетных заданий, они предоставляются с помощью космической навигации, которой на Украине нет. Это ключевой момент, который имеет большое значение", – прокомментировал политолог.
По его словам, объявление о создании космических сил на Украине, разговоры о возможных поставках США Киеву ракет Tomahawk, способных нести ядерный заряд, и заявления о производстве на базе английской ракеты украинских "Фламинго" с привлечением Дании – все это звенья одной цепи.
"Все понимают, что существенного изменения на линии боевого соприкосновения это не даст, стратегического поражения России не нанесет. Но это может принести жертвы и страдания среди мирного населения. Зачем же это делается? В военном понимании Россию, как стало понятно, поразить нельзя, и теперь задача дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства, чтобы мирное население высказывало свое разного рода недовольство", – сказал Колесниченко.
Запад сегодня все больше спешит давить на Россию, поскольку число политиков и сил в Европе, выступающих против поддержки Украины, продолжает расти.
"И думаю, что все это информационное давление связанно с тем, чтобы заставить наше руководство отступить от целей СВО, что по сути означало бы наше поражение", – считает Колесниченко.
При этом у самой России есть в сложившихся условиях только один выход – продолжать борьбу, делает он вывод.
