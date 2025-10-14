https://crimea.ria.ru/20251014/snesem-sevastopol-chto-stoit-za-ugrozami-generala-ssha-1150171986.html
"Снесем Севастополь": что стоит за угрозами генерала США
"Снесем Севастополь": что стоит за угрозами генерала США - РИА Новости Крым, 14.10.2025
"Снесем Севастополь": что стоит за угрозами генерала США
Агрессивные заявления экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса и ему подобных объясняются в первую очередь стремлением военных и политических кругов... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T13:05
2025-10-14T13:05
2025-10-14T14:30
новости
сша
мнения
политика
севастополь
калининград
россия
андрей кошкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_3ee9d8394d9a00352264f7d5e7e7579d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Агрессивные заявления экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса и ему подобных объясняются в первую очередь стремлением военных и политических кругов выбить для себя как можно больше бюджетных денег, используя антироссийскую милитаристскую риторику. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.Ранее Ходжес в интервью польскому YouTube-каналу заявил, что силы НАТО "уничтожили" бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. При этом Калининград и Севастополь и расположенные в них военные объекты, по его словам, были бы "ликвидированы в первые же часы"."На Западе существует информационно-пропагандистский контур, настроенный на подготовку своего обывателя к войне, для того чтобы урезать социальные программы и выбить из него деньги на милитаризацию Европы. В качестве "главного врага" они обозначают "агрессивную Россию". Вот в этом контуре и трудятся многие военные, политики, общественные деятели, подпитывающие этот контур всевозможными заявлениями, аналитическими выкладками, размышлениями и выступлениями на телевидении", - сказал Кошкин.В то же время, по мнению эксперта, коллективный Запад вступил в фазу очередного исторического цикла планирования "похода на Восток", как это было в первой половине XX века.Как отметил аналитик, составлять те или иные планы ведения боевых действий против потенциальных противников – это непосредственная работа военных любых стран или блоков, за которую они получают деньги и различные преференции.Однако если речь заходит о готовности непосредственного ведения боевых действий, в этом аспекте реальная боеспособность натовских сил значительно уступает их громкой риторике, считает эксперт. Об этом, в частности, по его словам, свидетельствует недавний инцидент с беспилотниками в Польше. Тогда на перехват кустарно собранных дронов без взрывчатки польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также F-16 Румынии и Нидерландов. По этим "копеечным" дронам были выпущены дорогостоящие ракеты.По мнению Кошкина, такие действия свидетельствуют об отсутствии у поляков и других европейцев реального понимания современных военных конфликтов.Но при этом надо иметь в виду, что там, где концентрируются колоссальные деньги, вооружение и боевая техника, начинается поиск casus belli (повода к войне) для того, чтобы реализовать этот потенциал, заключил аналитик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки "Томагавков" Украине - сколько ракет дадут США НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
сша
севастополь
калининград
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_135767826247a711278ce65abe7eb1ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, сша, мнения, политика, севастополь, калининград, россия, андрей кошкин
"Снесем Севастополь": что стоит за угрозами генерала США
Зачем экс-командующий войсками США угрожает "снести Севастополь" в случае войны с РФ
13:05 14.10.2025 (обновлено: 14:30 14.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Агрессивные заявления экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса и ему подобных объясняются в первую очередь стремлением военных и политических кругов выбить для себя как можно больше бюджетных денег, используя антироссийскую милитаристскую риторику. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее Ходжес в интервью польскому YouTube-каналу заявил, что силы НАТО "уничтожили" бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. При этом Калининград и Севастополь и расположенные в них военные объекты, по его словам, были бы "ликвидированы в первые же часы".
"На Западе существует информационно-пропагандистский контур, настроенный на подготовку своего обывателя к войне, для того чтобы урезать социальные программы и выбить из него деньги на милитаризацию Европы. В качестве "главного врага" они обозначают "агрессивную Россию". Вот в этом контуре и трудятся многие военные, политики, общественные деятели, подпитывающие этот контур всевозможными заявлениями, аналитическими выкладками, размышлениями и выступлениями на телевидении", - сказал Кошкин.
В то же время, по мнению эксперта, коллективный Запад вступил в фазу очередного исторического цикла планирования "похода на Восток", как это было в первой половине XX века.
Как отметил аналитик, составлять те или иные планы ведения боевых действий против потенциальных противников – это непосредственная работа военных любых стран или блоков, за которую они получают деньги и различные преференции.
"Как только они теряют фокус внимания общества, им платят меньше денег, у них меньше льгот и почета. Они понимают, что сейчас находятся на восходящей ветви своего успеха, естественно, у них повышаются оклады, расширяются штаты и так далее", - пояснил Кошкин.
Однако если речь заходит о готовности непосредственного ведения боевых действий, в этом аспекте реальная боеспособность натовских сил значительно уступает их громкой риторике, считает эксперт. Об этом, в частности, по его словам, свидетельствует недавний инцидент с беспилотниками в Польше. Тогда на перехват кустарно собранных дронов без взрывчатки польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также F-16 Румынии и Нидерландов. По этим "копеечным" дронам были выпущены дорогостоящие ракеты.
По мнению Кошкина, такие действия свидетельствуют об отсутствии у поляков и других европейцев реального понимания современных военных конфликтов.
"То есть расходы бешеные, результат ноль. Даже блогеры и оппозиционные журналисты в европейских государствах смеются. Так что говорить о выучке и желании пока не приходится. Они делают ставку на массовость, на то, что они могут запустить большие потоки производства вооружений и техники", – отметил он.
Но при этом надо иметь в виду, что там, где концентрируются колоссальные деньги, вооружение и боевая техника, начинается поиск casus belli (повода к войне) для того, чтобы реализовать этот потенциал, заключил аналитик.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: