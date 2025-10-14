https://crimea.ria.ru/20251014/snesem-sevastopol-chto-stoit-za-ugrozami-generala-ssha-1150171986.html

"Снесем Севастополь": что стоит за угрозами генерала США

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Агрессивные заявления экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса и ему подобных объясняются в первую очередь стремлением военных и политических кругов выбить для себя как можно больше бюджетных денег, используя антироссийскую милитаристскую риторику. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.Ранее Ходжес в интервью польскому YouTube-каналу заявил, что силы НАТО "уничтожили" бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. При этом Калининград и Севастополь и расположенные в них военные объекты, по его словам, были бы "ликвидированы в первые же часы"."На Западе существует информационно-пропагандистский контур, настроенный на подготовку своего обывателя к войне, для того чтобы урезать социальные программы и выбить из него деньги на милитаризацию Европы. В качестве "главного врага" они обозначают "агрессивную Россию". Вот в этом контуре и трудятся многие военные, политики, общественные деятели, подпитывающие этот контур всевозможными заявлениями, аналитическими выкладками, размышлениями и выступлениями на телевидении", - сказал Кошкин.В то же время, по мнению эксперта, коллективный Запад вступил в фазу очередного исторического цикла планирования "похода на Восток", как это было в первой половине XX века.Как отметил аналитик, составлять те или иные планы ведения боевых действий против потенциальных противников – это непосредственная работа военных любых стран или блоков, за которую они получают деньги и различные преференции.Однако если речь заходит о готовности непосредственного ведения боевых действий, в этом аспекте реальная боеспособность натовских сил значительно уступает их громкой риторике, считает эксперт. Об этом, в частности, по его словам, свидетельствует недавний инцидент с беспилотниками в Польше. Тогда на перехват кустарно собранных дронов без взрывчатки польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также F-16 Румынии и Нидерландов. По этим "копеечным" дронам были выпущены дорогостоящие ракеты.По мнению Кошкина, такие действия свидетельствуют об отсутствии у поляков и других европейцев реального понимания современных военных конфликтов.Но при этом надо иметь в виду, что там, где концентрируются колоссальные деньги, вооружение и боевая техника, начинается поиск casus belli (повода к войне) для того, чтобы реализовать этот потенциал, заключил аналитик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки "Томагавков" Украине - сколько ракет дадут США НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин

