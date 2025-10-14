https://crimea.ria.ru/20251014/postavki-tomagavkov-ukraine---skolko-raket-dadut-ssha-1150166605.html

Поставки "Томагавков" Украине - сколько ракет дадут США

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. США смогут поставить Украине не более 50 ракет Tomahawk, что никак не изменит ситуацию на фронте. Об этом со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджона пишут американские СМИ. Как сообщил бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан, у США есть 4150 таких ракет, однако Вашингтон теоретически может поставить Киеву лишь единицы. По данным экспертов, это связано с тем, что из 200 ракет, закупленных с 2022 года, более 120 уже израсходовали. А в бюджете на 2026 год планируется финансирование всего 57 единиц.Кроме того, как отмечают СМИ, такое оружие может понадобиться США "для ударов по Венесуэле".Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.Владимир Путин отметил, что ответом России на возможную передачу Украине Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Российский лидер подчеркнул, что поставка Киеву данного вида оружия не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США заявили о передаче Киеву ракет TomahawkПоставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – МедведевНеосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk

