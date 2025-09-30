https://crimea.ria.ru/20250930/pochemu-ssha-zayavili-o-peredache-kievu-raket-tomahawk-1149849611.html

Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk

Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk

Заявления о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву являются следствием давления на Вашингтон со стороны европейских стран. Об этом заявил глава МИД России... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T14:01

2025-09-30T14:01

2025-09-30T14:12

поставки западного оружия украине

сергей лавров

сша

украина

политика

новости

ракета tomahawk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111129/15/1111291507_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_b991a34263f0168e1db1250cb387d2da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Заявления о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву являются следствием давления на Вашингтон со стороны европейских стран. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления по итогам заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Лавров также отметил, что он удивится, если США сочтут Украину "ответственной державой, которая может ответственно пользоваться" этими ракетами.Глава МИД РФ добавил, что в администрации США достаточно спикеров, выступающих с "абсолютно проукраинских позиций" и "продвигающих украинскую повестку". В их числе спецпредставитель президента Кит Келлог."Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением (о поставках Tomahawk Украине – ред.)… Даже если эти "Томагавки" окажутся на Украине, это не изменит ситуацию на поле боя", - подчеркнул Лавров.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Трамп.Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для ЗеленскогоЛавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, сергей лавров, сша, украина, политика, новости, ракета tomahawk