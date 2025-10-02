https://crimea.ria.ru/20251002/rossiya-ochen-ubeditelno-otvetit-na-militarizatsiyu-evropy--putin--1149925179.html
Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
Ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T19:31
2025-10-02T19:31
2025-10-02T19:33
владимир путин (политик)
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
россия
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149925340_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_331b1e33eb672b304e39edb789ea067a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что речь идет именно об ответе, поскольку Россия никогда не инициировали военное противостояние."Оно (противостояние – ред.) бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов, и общество все равно рано или поздно спросит со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности этими элитами их стран игнорируются", - добавил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – ПутинДобрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на УкраинеМировой баланс без России не выстраивается – Путин
https://crimea.ria.ru/20251002/uymites-putin-obratilsya-k-evropeyskim-elitam-1149924206.html
валдай
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149925340_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_0dfe6c12590977a7968dee17d46d4735.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, россия, европейский союз (ес)
Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
Ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным - Путин
19:31 02.10.2025 (обновлено: 19:33 02.10.2025)