Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что речь идет именно об ответе, поскольку Россия никогда не инициировали военное противостояние."Оно (противостояние – ред.) бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов, и общество все равно рано или поздно спросит со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности этими элитами их стран игнорируются", - добавил российский лидер.

