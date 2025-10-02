Рейтинг@Mail.ru
Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/rossiya-ochen-ubeditelno-otvetit-na-militarizatsiyu-evropy--putin--1149925179.html
Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
Ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T19:31
2025-10-02T19:33
владимир путин (политик)
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
россия
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149925340_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_331b1e33eb672b304e39edb789ea067a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что речь идет именно об ответе, поскольку Россия никогда не инициировали военное противостояние."Оно (противостояние – ред.) бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов, и общество все равно рано или поздно спросит со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности этими элитами их стран игнорируются", - добавил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – ПутинДобрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на УкраинеМировой баланс без России не выстраивается – Путин
https://crimea.ria.ru/20251002/uymites-putin-obratilsya-k-evropeyskim-elitam-1149924206.html
валдай
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149925340_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_0dfe6c12590977a7968dee17d46d4735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, россия, европейский союз (ес)
Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин

Ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным - Путин

19:31 02.10.2025 (обновлено: 19:33 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Либо это слова, либо нам пора принимать ответные меры... Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят долго ждать. Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что речь идет именно об ответе, поскольку Россия никогда не инициировали военное противостояние.
"Оно (противостояние – ред.) бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов, и общество все равно рано или поздно спросит со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности этими элитами их стран игнорируются", - добавил российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин
Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
Мировой баланс без России не выстраивается – Путин
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
19:05
"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам
 
Владимир Путин (политик)ВалдайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ПолитикаРоссияЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:38Российская армия является самой боеспособной в мире – Путин
19:34Путин оценил взаимоотношения России и США
19:31Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
19:28В Севастополе объявили воздушную тревогу
19:22Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
19:18В Судаке начнут топить в школах и больницах
19:10Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"
19:05"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам
19:03Мировой баланс без России не выстраивается – Путин
18:48Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин
18:34Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
18:25В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
18:06Капремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участок
17:51Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
17:40Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун
17:33На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация
17:25В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
17:22Выплаты для семей с детьми – в Севастополе продлили сроки подачи заявок
17:11Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины
17:02Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании
Лента новостейМолния