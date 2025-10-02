https://crimea.ria.ru/20251002/dobraya-volya-vozmet-verkh-putin-ob-uregulirovanii-konflikta-na-ukraine-1149924449.html

Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ответственность за продолжение боевых действий на Украине несет в первую очередь Европа, но добрая воля к урегулированию конфликта возьмет верх. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось. Но ответственность за это лежит не на (мировом – ред.) большинстве, а на меньшинстве, прежде всего – на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт и, по-моему, другой цели на сегодня там не просматривается. Тем не менее, я думаю, что добрая воля возьмет верх. В этом смысле нет ни малейших сомнений", - сказал российский лидер. По словам Путина, и на Украине изменения в общественном сознании постепенно происходят, "как бы там людям ни промывали мозги".Президент РФ добавил, что этот конфликт является болью и для украинцев, и для русских."Причина украинского конфликта хорошо известна любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего самого острого этапа. Не буду повторять, уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию по этому вопросу, я много раз ее формулировал", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

