Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
Ответственность за продолжение боевых действий на Украине несет в первую очередь Европа, но добрая воля к урегулированию конфликта возьмет верх. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ответственность за продолжение боевых действий на Украине несет в первую очередь Европа, но добрая воля к урегулированию конфликта возьмет верх. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось. Но ответственность за это лежит не на (мировом – ред.) большинстве, а на меньшинстве, прежде всего – на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт и, по-моему, другой цели на сегодня там не просматривается. Тем не менее, я думаю, что добрая воля возьмет верх. В этом смысле нет ни малейших сомнений", - сказал российский лидер. По словам Путина, и на Украине изменения в общественном сознании постепенно происходят, "как бы там людям ни промывали мозги".Президент РФ добавил, что этот конфликт является болью и для украинцев, и для русских."Причина украинского конфликта хорошо известна любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего самого острого этапа. Не буду повторять, уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию по этому вопросу, я много раз ее формулировал", - добавил он.
Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине

Ответственность за продолжение боевых действий на Украине несет Европа – Путин

19:22 02.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ответственность за продолжение боевых действий на Украине несет в первую очередь Европа, но добрая воля к урегулированию конфликта возьмет верх. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось. Но ответственность за это лежит не на (мировом – ред.) большинстве, а на меньшинстве, прежде всего – на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт и, по-моему, другой цели на сегодня там не просматривается. Тем не менее, я думаю, что добрая воля возьмет верх. В этом смысле нет ни малейших сомнений", - сказал российский лидер.
По словам Путина, и на Украине изменения в общественном сознании постепенно происходят, "как бы там людям ни промывали мозги".
Президент РФ добавил, что этот конфликт является болью и для украинцев, и для русских.
"Причина украинского конфликта хорошо известна любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего самого острого этапа. Не буду повторять, уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию по этому вопросу, я много раз ее формулировал", - добавил он.
