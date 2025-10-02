https://crimea.ria.ru/20251002/mirovoy-balans-bez-rossii-ne-vystraivaetsya--putin-1149923764.html

Мировой баланс без России не выстраивается – Путин

2025-10-02

Россия нужна миру как важнейшая часть, в противном случае баланс выстроить не получится. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании...

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Россия нужна миру как важнейшая часть, в противном случае баланс выстроить не получится. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия. И не только из-за своей территории, народонаселения, оборонного, технологического и индустриального потенциала, из-за своих полезных ископаемых, хотя, конечно, все, что я сейчас перечислил, очень-очень важно. Это важнейшие факторы, но, прежде всего, потому, что мировой баланс без России не выстраивают", - сказал российский лидер.Также Владимир Путин заявил в ходе своего выступления, что Россия является абсолютным рекордсменом в мире по количеству и объему введенных против нее карательных мер, называемых санкциями.

