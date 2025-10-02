https://crimea.ria.ru/20251002/rossiya-stala-absolyutnym-rekordsmenom-mira-po-sanktsiyam--putin-1149923510.html

Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Россия является абсолютным рекордсменом в мире по количеству и объему введенных против нее карательных мер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент отметил, что при этом Россия проявила высочайшую устойчивость к санкциям, которые могли бы сломать целую коалицию государств. Эти карательные меры против нашей страны потерпели полный крах, подчеркнул он.Глава государства отметил, что "некоторые продолжают упорствовать и пытаться нанести РФ стратегическое поражение". Он также выразил надежду, что обреченность такого плана "дойдет до самых упрямых тугодумов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от СШАЗеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организацийНикакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль

