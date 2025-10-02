Рейтинг@Mail.ru
Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин
Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин
Россия является абсолютным рекордсменом в мире по количеству и объему введенных против нее карательных мер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T18:48
2025-10-02T18:54
россия
владимир путин (политик)
санкции
санкции против россии
валдай
политика
экономика
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Россия является абсолютным рекордсменом в мире по количеству и объему введенных против нее карательных мер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент отметил, что при этом Россия проявила высочайшую устойчивость к санкциям, которые могли бы сломать целую коалицию государств. Эти карательные меры против нашей страны потерпели полный крах, подчеркнул он.Глава государства отметил, что "некоторые продолжают упорствовать и пытаться нанести РФ стратегическое поражение". Он также выразил надежду, что обреченность такого плана "дойдет до самых упрямых тугодумов".
россия
валдай
россия, владимир путин (политик), санкции, санкции против россии, валдай, политика, экономика, новости, в мире
Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин

Россия стала абсолютным рекордсменом по количеству введенных против нее санкций – Путин

18:48 02.10.2025 (обновлено: 18:54 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Россия является абсолютным рекордсменом в мире по количеству и объему введенных против нее карательных мер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия – абсолютный рекордсмен в мировой истории", - сказал российский лидер.
Президент отметил, что при этом Россия проявила высочайшую устойчивость к санкциям, которые могли бы сломать целую коалицию государств. Эти карательные меры против нашей страны потерпели полный крах, подчеркнул он.
Глава государства отметил, что "некоторые продолжают упорствовать и пытаться нанести РФ стратегическое поражение". Он также выразил надежду, что обреченность такого плана "дойдет до самых упрямых тугодумов".
