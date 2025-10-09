https://crimea.ria.ru/20251009/nato-khochet-provesti-ucheniya-na-bolee-otdalennykh-granitsakh-s-rossiey-1150065060.html

НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией

НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией - РИА Новости Крым, 09.10.2025

НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией

В НАТО обсуждают возможность проведения военных учений вблизи российских границ, в том числе в "более отдаленных и слабо защищенных районах". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T10:08

2025-10-09T10:08

2025-10-09T10:08

нато

учения

россия

в мире

безопасность

новости

армия и флот

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140684604_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_42a90e79d3c8abbf49c9d839770f5072.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В НАТО обсуждают возможность проведения военных учений вблизи российских границ, в том числе в "более отдаленных и слабо защищенных районах". Об этом сообщает Financial Times.По данным издания, инициатива рассматривается как ответ на предполагаемые случаи нарушения воздушного пространства стран-членов Альянса российскими беспилотниками и самолетами. Союзники обсуждают "решительные меры реагирования", включая усиление патрулирования восточных рубежей, размещение ударных беспилотников и смягчение правил открытия огня для пилотов, несущих службу в приграничных районах, чтобы те смогли открывать огонь по российским воздушным судам, уточняется в публикации.По данным FT, страны альянса расходятся во мнениях относительно правил применения силы. В некоторых государствах пилотам требуется визуальное подтверждение угрозы, прежде чем действовать, тогда как другие допускают ответные меры на основании данных радара или оценки потенциальной опасности.Ранее Североатлантический совет возложил на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками и самолетами в воздушном пространстве Польши, Эстонии и других стран. В российском МИД эти обвинения назвали бездоказательными. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников заявлял, что "истерия вокруг предполагаемых БПЛА" используется Западом для оправдания роста военных расходов и милитаризации региона.Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военной активности НАТО у российских границ. В МИД подчеркивают, что Россия остается открытой к диалогу с Альянсом, но только на равноправной основе и при отказе Запада от курса на дальнейшее наращивание военных потенциалов в Европе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитамСША готовятся к войне: с кем и зачемНидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, учения, россия, в мире, безопасность, новости, армия и флот, сми