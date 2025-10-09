Рейтинг@Mail.ru
НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией - РИА Новости Крым, 09.10.2025
НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией
НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией - РИА Новости Крым, 09.10.2025
НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией
В НАТО обсуждают возможность проведения военных учений вблизи российских границ, в том числе в "более отдаленных и слабо защищенных районах". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В НАТО обсуждают возможность проведения военных учений вблизи российских границ, в том числе в "более отдаленных и слабо защищенных районах". Об этом сообщает Financial Times.По данным издания, инициатива рассматривается как ответ на предполагаемые случаи нарушения воздушного пространства стран-членов Альянса российскими беспилотниками и самолетами. Союзники обсуждают "решительные меры реагирования", включая усиление патрулирования восточных рубежей, размещение ударных беспилотников и смягчение правил открытия огня для пилотов, несущих службу в приграничных районах, чтобы те смогли открывать огонь по российским воздушным судам, уточняется в публикации.По данным FT, страны альянса расходятся во мнениях относительно правил применения силы. В некоторых государствах пилотам требуется визуальное подтверждение угрозы, прежде чем действовать, тогда как другие допускают ответные меры на основании данных радара или оценки потенциальной опасности.Ранее Североатлантический совет возложил на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками и самолетами в воздушном пространстве Польши, Эстонии и других стран. В российском МИД эти обвинения назвали бездоказательными. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников заявлял, что "истерия вокруг предполагаемых БПЛА" используется Западом для оправдания роста военных расходов и милитаризации региона.Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военной активности НАТО у российских границ. В МИД подчеркивают, что Россия остается открытой к диалогу с Альянсом, но только на равноправной основе и при отказе Запада от курса на дальнейшее наращивание военных потенциалов в Европе.
нато, учения, россия, в мире, безопасность, новости, армия и флот, сми
НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией

В НАТО обсуждают проведение учений у границ России в самых удаленных и незащищенных зонах

10:08 09.10.2025
 
© AP Photo Mindaugas KulbisНемецкие солдаты принимают участие в военных учениях
Немецкие солдаты принимают участие в военных учениях - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В НАТО обсуждают возможность проведения военных учений вблизи российских границ, в том числе в "более отдаленных и слабо защищенных районах". Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, инициатива рассматривается как ответ на предполагаемые случаи нарушения воздушного пространства стран-членов Альянса российскими беспилотниками и самолетами.
Союзники обсуждают "решительные меры реагирования", включая усиление патрулирования восточных рубежей, размещение ударных беспилотников и смягчение правил открытия огня для пилотов, несущих службу в приграничных районах, чтобы те смогли открывать огонь по российским воздушным судам, уточняется в публикации.

"Другой вариант – проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и неохраняемых участках границы", – говорится в публикации, но не уточняется, о каких именно участках границы идет речь.

По данным FT, страны альянса расходятся во мнениях относительно правил применения силы. В некоторых государствах пилотам требуется визуальное подтверждение угрозы, прежде чем действовать, тогда как другие допускают ответные меры на основании данных радара или оценки потенциальной опасности.
Ранее Североатлантический совет возложил на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками и самолетами в воздушном пространстве Польши, Эстонии и других стран. В российском МИД эти обвинения назвали бездоказательными.
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников заявлял, что "истерия вокруг предполагаемых БПЛА" используется Западом для оправдания роста военных расходов и милитаризации региона.
Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военной активности НАТО у российских границ. В МИД подчеркивают, что Россия остается открытой к диалогу с Альянсом, но только на равноправной основе и при отказе Запада от курса на дальнейшее наращивание военных потенциалов в Европе.
