Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Нидерланды с декабря начнут размещать в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot и Nasams, а также и системы борьбы с дронами. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства королевства, документ цитирует РИА Новости.В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – ВэнсРанее в минобороны Нидерландов сообщали, что страна отправит в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих в рамках миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения. В сентябре королевство направило в Польшу истребители F-35, развертывание которых продлится до 1 декабря.Во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что польские и украинские спецслужбы готовят вооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в дестабилизации обстановки в Польше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФНАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии

