Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
2025-09-30T13:22
2025-09-30T13:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Нидерланды с декабря начнут размещать в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot и Nasams, а также и системы борьбы с дронами. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства королевства, документ цитирует РИА Новости.В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – ВэнсРанее в минобороны Нидерландов сообщали, что страна отправит в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих в рамках миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения. В сентябре королевство направило в Польшу истребители F-35, развертывание которых продлится до 1 декабря.Во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что польские и украинские спецслужбы готовят вооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в дестабилизации обстановки в Польше.
Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА

Нидерланды разместят в Польше Patriot и системы борьбы с беспилотниками в декабре

13:22 30.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Нидерланды с декабря начнут размещать в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot и Nasams, а также и системы борьбы с дронами. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства королевства, документ цитирует РИА Новости.
"С декабря Нидерланды разместят в Польше Patriot, Nasams и системы борьбы с беспилотниками для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины", – сказано в заявлении.
В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс
Ранее в минобороны Нидерландов сообщали, что страна отправит в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих в рамках миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения. В сентябре королевство направило в Польшу истребители F-35, развертывание которых продлится до 1 декабря.
Во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что польские и украинские спецслужбы готовят вооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в дестабилизации обстановки в Польше.
