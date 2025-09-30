https://crimea.ria.ru/20250930/niderlandy-razmestyat-v-polshe-kompleksy-patriot-i-sistemy-borby-s-bpla-1149848628.html
Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
2025-09-30T13:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Нидерланды с декабря начнут размещать в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot и Nasams, а также и системы борьбы с дронами. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства королевства, документ цитирует РИА Новости.В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – ВэнсРанее в минобороны Нидерландов сообщали, что страна отправит в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих в рамках миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения. В сентябре королевство направило в Польшу истребители F-35, развертывание которых продлится до 1 декабря.Во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что польские и украинские спецслужбы готовят вооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в дестабилизации обстановки в Польше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФНАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии
