"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФ

"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФ - РИА Новости Крым, 28.09.2025

"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым заявление НАТО о намерении сбивать российские самолеты, поскольку в случае таких действий ответ прилетит... РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T14:32

2025-09-28T14:32

2025-09-28T14:32

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым заявление НАТО о намерении сбивать российские самолеты, поскольку в случае таких действий ответ прилетит мгновенно. По его мнению, на Западе понимают, к чему могут привести такие действия, поэтому вряд ли решатся их предпринять."Думаю, поговорят и успокоятся", - уверен Лукашенко.В связи с этим он также напомнил, как Минск "по-соседски" предупредил Польшу о пролете беспилотников."Их даже это удивило, что мы им сообщили. Так они что, за это будут наши самолеты, вертолеты сбивать или российские? Я считаю, что это непродуманное такое заявление, глупое. Так действовать нельзя, соседи так не работают", - подчеркнул президент республики.19 сентября МИД Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и оставались там 12 минут. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России. В Минобороны отметили, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.23 сентября президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Генсек альянса Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали американского лидера.Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал необходимость "более решительных действий" за нарушения воздушного пространства, но исключил применение силы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные угрозы по меньшей мере безрассудны, безответственны и опасны своими последствиями

