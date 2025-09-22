НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии
НАТО готовится к конфронтации с РФ из-за заявлений о воздушных инцидентах – МИД Британии
18:52 22.09.2025 (обновлено: 18:54 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Страны НАТО готовятся к прямой конфронтации с Россией из-за утверждений европейских стран о якобы имевших место воздушных инцидентах. Об этом заявила в понедельник глава МИД Британии Иветт Купер в ходе экстренного заседания Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства 19 сентября.
"Они (инциденты – ред.) открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Объединенная мощь НАТО не имеет конкурентов, а решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима", – цитирует Купер РИА Новости.
Она напомнила, что британские истребители патрулируют воздушное пространство Польши в рамках операции НАТО "Восточный страж" и если потребуется будут "противостоять самолетам, действующим в воздушном пространстве НАТО без разрешения".
Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
До этого Польша заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства беспилотниками. Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин заявил, что такие провокации нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжатьс
