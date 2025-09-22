Рейтинг@Mail.ru
НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/nato-gotovitsya-k-pryamoy-konfrontatsii-s-rossiey--mid-britanii-1149636478.html
НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии
НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии - РИА Новости Крым, 22.09.2025
НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии
Страны НАТО готовятся к прямой конфронтации с Россией из-за утверждений европейских стран о якобы имевших место воздушных инцидентах. Об этом заявила в... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T18:52
2025-09-22T18:54
нато
великобритания
новости
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137134580_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_d48b08b987e1d39316b3cc5b0cbf04da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Страны НАТО готовятся к прямой конфронтации с Россией из-за утверждений европейских стран о якобы имевших место воздушных инцидентах. Об этом заявила в понедельник глава МИД Британии Иветт Купер в ходе экстренного заседания Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства 19 сентября.Она напомнила, что британские истребители патрулируют воздушное пространство Польши в рамках операции НАТО "Восточный страж" и если потребуется будут "противостоять самолетам, действующим в воздушном пространстве НАТО без разрешения".Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.До этого Польша заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства беспилотниками. Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин заявил, что такие провокации нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжатьсСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыГарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом делеМосква видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД
великобритания
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137134580_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_70def2e5f356e1f044d3b6d25ffdc4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, великобритания, новости, россия, в мире
НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии

НАТО готовится к конфронтации с РФ из-за заявлений о воздушных инцидентах – МИД Британии

18:52 22.09.2025 (обновлено: 18:54 22.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Страны НАТО готовятся к прямой конфронтации с Россией из-за утверждений европейских стран о якобы имевших место воздушных инцидентах. Об этом заявила в понедельник глава МИД Британии Иветт Купер в ходе экстренного заседания Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства 19 сентября.
"Они (инциденты – ред.) открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Объединенная мощь НАТО не имеет конкурентов, а решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима", – цитирует Купер РИА Новости.
Она напомнила, что британские истребители патрулируют воздушное пространство Польши в рамках операции НАТО "Восточный страж" и если потребуется будут "противостоять самолетам, действующим в воздушном пространстве НАТО без разрешения".
Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
До этого Польша заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства беспилотниками. Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин заявил, что такие провокации нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжатьс
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами Европы
Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле
Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД
 
НАТОВеликобританияНовостиРоссияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41Пропали сбережения и ребенок – на Кубани раскрыли крупную аферу
20:2316 взрослых и трехлетний ребенок ранены при атаках Украины на города ДНР
20:07Говорливый "нацик": в Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"
19:56Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе
19:42Беспилотники атакуют Москву
19:28Форум "Истоки": в Севастополе завершился заезд "Истоки. Медиа"
19:06Восемь человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
18:52НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии
18:27Власти Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
18:10Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные
17:53Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
17:37Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
17:14Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским
16:57В Севастополе остановили катера и паромы
16:52Житель Херсонской области собирался взорвать вышку связи
16:34В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
16:07На Херсонщине прокомментировали слухи о смерти губернатора Сальдо
15:59На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
15:48Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА
15:35Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
Лента новостейМолния