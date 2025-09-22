https://crimea.ria.ru/20250922/nato-gotovitsya-k-pryamoy-konfrontatsii-s-rossiey--mid-britanii-1149636478.html

НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией – МИД Британии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Страны НАТО готовятся к прямой конфронтации с Россией из-за утверждений европейских стран о якобы имевших место воздушных инцидентах. Об этом заявила в понедельник глава МИД Британии Иветт Купер в ходе экстренного заседания Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства 19 сентября.Она напомнила, что британские истребители патрулируют воздушное пространство Польши в рамках операции НАТО "Восточный страж" и если потребуется будут "противостоять самолетам, действующим в воздушном пространстве НАТО без разрешения".Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.До этого Польша заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства беспилотниками. Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин заявил, что такие провокации нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжатьсСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыГарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом делеМосква видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД

