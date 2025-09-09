https://crimea.ria.ru/20250909/moskva-vidit-provokatsii-nato-i-primet-kontrmery--mid-1149307135.html

Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД

2025-09-09T09:13

министерство иностранных дел рф (мид рф)

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Расширение НАТО в странах вдоль "восточного фланга" альянса является проявлением агрессивности и учитывается Москвой в военном планировании. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.По словам директора департамента, Москва знает об этих провокационных приготовлениях и оценивает связанные с этим риски и угрозы для безопасности России.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Несоблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США публично исключили вступление Украины в НАТОМолдавия утвердила программу партнерства с НАТОНАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ

