Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД
Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД
Расширение НАТО в странах вдоль "восточного фланга" альянса является проявлением агрессивности и учитывается Москвой в военном планировании. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Расширение НАТО в странах вдоль "восточного фланга" альянса является проявлением агрессивности и учитывается Москвой в военном планировании. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.По словам директора департамента, Москва знает об этих провокационных приготовлениях и оценивает связанные с этим риски и угрозы для безопасности России.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Несоблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США публично исключили вступление Украины в НАТОМолдавия утвердила программу партнерства с НАТОНАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ
министерство иностранных дел рф (мид рф)
Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД

Расширение НАТО на восток является проявлением агрессии – МИД

09:13 09.09.2025 (обновлено: 10:12 09.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Расширение НАТО в странах вдоль "восточного фланга" альянса является проявлением агрессивности и учитывается Москвой в военном планировании. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"В соответствии с принятыми в альянсе решениями, сейчас ведется работа по увеличению численности батальонных тактических групп (БТГ - ред.) до бригадного уровня во всех странах-членах блока вдоль так называемого "восточного фланга". Болгария в этом смысле не исключение. Считаем это проявлением агрессивности", – цитирует Масленникова РИА Новости.
По словам директора департамента, Москва знает об этих провокационных приготовлениях и оценивает связанные с этим риски и угрозы для безопасности России.
"Учитываем это в нашем военном планировании и при необходимости принимаем соответствующие компенсационные контрмеры", – заявил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Несоблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
