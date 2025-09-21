https://crimea.ria.ru/20250921/tramp-zayavil-o-gotovnosti-ssha-pomoch-polshe-v-sluchae-eskalatsii-s-rossiey-1149605294.html

Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут оказать помощь Польше и Прибалтике в случае эскалации отношений с Россией.Трамп сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии о якобы инциденте с российскими самолетами.Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область."Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – проинформировали в МО РФ.Накануне американский лидер заявил, что ему проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он сообщил журналистам, что его проинформировали о ситуации и добавил, что ему это "не нравится".Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин заявил, что провокации с беспилотниками над Польшей нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжаться.

