Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией
Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией
Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут оказать помощь Польше и Прибалтике в случае эскалации отношений с Россией. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T19:11
2025-09-21T19:22
новости
дональд трамп
сша
польша
прибалтика
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут оказать помощь Польше и Прибалтике в случае эскалации отношений с Россией.Трамп сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии о якобы инциденте с российскими самолетами.Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область."Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – проинформировали в МО РФ.Накануне американский лидер заявил, что ему проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он сообщил журналистам, что его проинформировали о ситуации и добавил, что ему это "не нравится".Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин заявил, что провокации с беспилотниками над Польшей нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжаться.
Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией

Трамп заявил о готовности США помочь Польше и Прибалтике в случае эскалации с Россией

19:11 21.09.2025 (обновлено: 19:22 21.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут оказать помощь Польше и Прибалтике в случае эскалации отношений с Россией.

"Да, я бы помог", – цитирует РИА Новости ответ Трампа на вопрос журналистов, мог бы он оказать поддержку Польше и прибалтийским странам.

Трамп сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии о якобы инциденте с российскими самолетами.
Ранее стало известно, что Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.
"Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – проинформировали в МО РФ.
Накануне американский лидер заявил, что ему проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он сообщил журналистам, что его проинформировали о ситуации и добавил, что ему это "не нравится".
Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин заявил, что провокации с беспилотниками над Польшей нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжаться.
