Театр милитаризации: зачем Западу нужны провокации с беспилотниками

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Провокации с беспилотниками над Польшей нужны Западу для милитаризации сознания и еще большего нагнетания антироссийских настроений, такие "театрализованные постановки" будут продолжаться, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Спусковой крючокОн подчеркивает: такие приемы Запада – исторически апробированная модель начала любого военного конфликта. Задача – сформировать в сознании союзников такую картину, на которую они не могут не ответить. В этой связи провокации будут продолжаться, считает эксперт."Заметьте, через несколько дней (после заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками - ред.) было сообщение о том, что какой-то беспилотник якобы замечен над правительственным зданием в Польше. Думаю, эти театрализации будут продолжены. Им нужен спусковой крючок, для того чтобы милитаризировать сознание Запада и объявить Россию осью зла… Мы на пороге масштабного конфликта, к которому ищут спусковой крючок", – говорит политолог.Провокации в ПольшеВ ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов. По информации военных, из-за реальной угрозы в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции. В Минобороны РФ, комментируя заявление польской стороны, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.Polsat News позже писала, что обломки одного из сбитых дронов упали на жилой дом в городе Вырыки. После этого президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства. Позже министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN заявил, что в один из жилых домов попала ракета, выпущенная с истребителя F-16, а не беспилотник.15 сентября Дональд Туск на платформе Х вновь снова заявил о беспилотнике, который якобы обезвредили над правительственными зданиями в Варшаве.По мнению депутата Госдумы РФ от Крыма, генерал-майора запаса Леонида Ивлева, появление беспилотников в небе над Польшей является спланированной провокацией против России. Однако главное в другом: Россия вне всяких сомнений не имеет к этим инцидентам никакого отношения, уверен эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыКиев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракетРоссия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией

