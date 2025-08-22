Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле

https://crimea.ria.ru/20250822/garantii-bezopasnosti-po-evropeyski-chto-stoit-za-etim-na-samom-dele-1148897563.html
06:01 22.08.2025 (обновлено: 06:09 22.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым.
Предложение о "гарантиях безопасности" со стороны лидеров стран Евросоюза неприемлемы и не будут приняты, поскольку в корне противоречат интересам Москвы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог Павел Шипилин.
Ранее по итогам очередного онлайн-заседания "коалиции желающих" премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон высказали идею о размещении на Украине западного военного контингента в случае достижения договоренности о прекращении огня. Британский министр обороны заявил о готовности отправить военных на Украину для поддержания режима прекращения огня.
"СВО началась с того, что Россия не чувствовала себя в безопасности. Это все было изложено публично. И вдруг появляются разговоры о таких вариантах "безопасности", которые противоречат интересам РФ. Мы говорили о том, что гарантии безопасности должны быть всеобщей, ни одна страна не должна чувствовать себя уязвимой. А они сейчас пытаются нарушить принцип неделимой безопасности", – оценивает Шипилин предложения по гарантиям безопасности со стороны Запада.
Он подчеркивает, что план Евросоюза заключается в том, чтобы в том или ином виде устроить присутствие стран НАТО у границ России, что противоречит целям РФ и не может быть принято Москвой. При этом политолог уверен, что сами лидеры ЕС это понимают и выдвигают соответствующие предложения с целью продолжать конфликт.
"Вот что они делают. И делают это намеренно. Интерес Европы в продолжении боевых действий на территории Украины. Они понимают, что мы не можем согласиться с тем, чтобы безопасность Украины была достигнута за наш счет и хотят выставить Россию перед президентом США Дональдом Трампом недоговороспособной", – убежден гость эфира.
В этой связи, по мнению политолога, предмета переговоров между президентом России Владимиром Путиным главой киевского режима Владимиром Зеленским нет.
"Должна еще идти выработка решений и при этом на поле боя мы должны отбрасывать инфраструктуру НАТО от наших границ", – считает Шипилин.
Россия согласна
на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом размещение на Украине воинского контингента с участием стран НАТО категорически неприемлемо
и их появление может привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что принятие Украины в НАТО является угрозой безопасности для России. Глава государства 21 июня заявил, что для завершения конфликта необходимо возвращение к пунктам декларации о независимости, где говорится, что у Украины должен быть внеблоковый и безъядерный статус.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что руководство альянса не обещало Киеву членство в блоке как часть мирного соглашения по урегулированию конфликта. По его словам, членство Украины в НАТО – вопрос "на более долгосрочную перспективу".
