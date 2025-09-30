Рейтинг@Mail.ru
Украина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведка - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Украина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведка
Украина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведка - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Украина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведка
Спецслужбы Украины и Польши готовят вооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T12:15
2025-09-30T12:15
служба внешней разведки (свр)
провокации
украина
польша
белоруссия
безопасность
дрг
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины и Польши готовят вооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в дестабилизации обстановки в Польше. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как отметили в ведомстве, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Полк им. Кастуся Калиновского"*."Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше", - проинформировали в СВР.На фоне череды происшествий с "залетами российских беспилотников" в государства Европы подобное событие "не должно оставить у польского и других европейских обывателей сомнений в том, что за всеми враждебными акциями стоят Москва и Минск", - отметили в ведомстве.По данным Службы, сценарий провокации разработан главным управлением разведки минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс.
украина
польша
белоруссия
служба внешней разведки (свр), провокации, украина, польша, белоруссия, безопасность, дрг
Украина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведка

Киев и спецслужбы Польши готовят резонансную провокацию против России – СВР

12:15 30.09.2025
 
© AP Photo Efrem LukatskyУкраинский солдат запускает FlyEye WB Electronics SA, польский разведывательный беспилотник, стоящий на вооружении украинской армии
Украинский солдат запускает FlyEye WB Electronics SA, польский разведывательный беспилотник, стоящий на вооружении украинской армии - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины и Польши готовят вооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в дестабилизации обстановки в Польше. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Как отметили в ведомстве, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.
"В проработке очередная провокация. На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Полк им. Кастуся Калиновского"*.
"Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше", - проинформировали в СВР.
На фоне череды происшествий с "залетами российских беспилотников" в государства Европы подобное событие "не должно оставить у польского и других европейских обывателей сомнений в том, что за всеми враждебными акциями стоят Москва и Минск", - отметили в ведомстве.
По данным Службы, сценарий провокации разработан главным управлением разведки минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс.
"Цель провокации очевидна - продемонстрировать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России. Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны", - подчеркнули в СВР.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
Любая агрессия НАТО против России получит решительный отпор – Лавров
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки
 
Служба внешней разведки (СВР)ПровокацииУкраинаПольшаБелоруссияБезопасностьДРГ
 
