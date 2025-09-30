https://crimea.ria.ru/20250930/ukraina-i-polsha-gotovyat-rezonansnuyu-provokatsiyu-protiv-rossii--razvedka-1149846345.html

Украина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведка

Украина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведка

2025-09-30T12:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины и Польши готовят вооруженную провокацию с использованием диверсионно-разведывательной группы, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в дестабилизации обстановки в Польше. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как отметили в ведомстве, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Полк им. Кастуся Калиновского"*."Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше", - проинформировали в СВР.На фоне череды происшествий с "залетами российских беспилотников" в государства Европы подобное событие "не должно оставить у польского и других европейских обывателей сомнений в том, что за всеми враждебными акциями стоят Москва и Минск", - отметили в ведомстве.По данным Службы, сценарий провокации разработан главным управлением разведки минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную техникуЛюбая агрессия НАТО против России получит решительный отпор – ЛавровНАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки

