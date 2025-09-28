Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику

https://crimea.ria.ru/20250928/frantsiya-perebrosila-v-rumyniyu-2400-soldat-i-voennuyu-tekhniku-1149794186.html

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Министерство обороны Румынии объявило о прибытии 2400 французских военных вместе с техникой для участия в учениях НАТО Dacian fall 2025 ("Дакийская осень"-2025). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Прибытие французских военных ожидается с 28 по 30 сентября.Учения Dacian fall 2025 пройдут с 20 октября по 13 ноября. В них примут участие 5000 военнослужащих и 1200 единиц техники из стран-союзников: Бельгии, Болгарии, Франции, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии и Испании. Учения пройдут на территории Румынии и Болгарии на полигонах Чинку, Смырдан, Капу-Мидия, Бабадаг, Богата, Алба-Юлия, Хану-Конаки, Джармата, Кырцишоара.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии. Как отметили в ведомстве, такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИДНарод Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИДЕвросоюз готовит "сербский майдан" – СВР

