Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
Министерство обороны Румынии объявило о прибытии 2400 французских военных вместе с техникой для участия в учениях НАТО Dacian fall 2025 ("Дакийская... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T10:33
2025-09-28T10:33
2025-09-28T10:22
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145262700_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_5c5229471bcb64d1766f677977f7e590.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Министерство обороны Румынии объявило о прибытии 2400 французских военных вместе с техникой для участия в учениях НАТО Dacian fall 2025 ("Дакийская осень"-2025). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"2400 французских военнослужащих, которые примут участие в учениях, войдут в страну, начиная с сегодняшнего дня и до 30 сентября, через пограничные пункты Джурджу и Вама-Веке. Поэтому, если вы встретите на своем пути военные колонны или увидите изображения военных колонн в социальных сетях, знайте, что они направляются к местам учений и готовятся к учениям Dacian fall 2025", - говорится в сообщении.
Прибытие французских военных ожидается с 28 по 30 сентября.
Учения Dacian fall 2025 пройдут с 20 октября по 13 ноября. В них примут участие 5000 военнослужащих и 1200 единиц техники из стран-союзников: Бельгии, Болгарии, Франции, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии и Испании.
Учения пройдут на территории Румынии и Болгарии на полигонах Чинку, Смырдан, Капу-Мидия, Бабадаг, Богата, Алба-Юлия, Хану-Конаки, Джармата, Кырцишоара.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что военные подразделения стран НАТО концентрируются
в Румынии с целью оккупации Молдавии. Как отметили в ведомстве, такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября этого года.
