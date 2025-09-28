Рейтинг@Mail.ru
Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/frantsiya-perebrosila-v-rumyniyu-2400-soldat-i-voennuyu-tekhniku-1149794186.html
Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
Министерство обороны Румынии объявило о прибытии 2400 французских военных вместе с техникой для участия в учениях НАТО Dacian fall 2025 ("Дакийская... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T10:33
2025-09-28T10:22
румыния
франция
нато
контингент нато
в мире
безопасность
новости
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145262700_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_5c5229471bcb64d1766f677977f7e590.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Министерство обороны Румынии объявило о прибытии 2400 французских военных вместе с техникой для участия в учениях НАТО Dacian fall 2025 ("Дакийская осень"-2025). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Прибытие французских военных ожидается с 28 по 30 сентября.Учения Dacian fall 2025 пройдут с 20 октября по 13 ноября. В них примут участие 5000 военнослужащих и 1200 единиц техники из стран-союзников: Бельгии, Болгарии, Франции, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии и Испании. Учения пройдут на территории Румынии и Болгарии на полигонах Чинку, Смырдан, Капу-Мидия, Бабадаг, Богата, Алба-Юлия, Хану-Конаки, Джармата, Кырцишоара.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии. Как отметили в ведомстве, такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИДНарод Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИДЕвросоюз готовит "сербский майдан" – СВР
румыния
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145262700_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_a77fe00ace8bfbf5b37f26484fe5a339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
румыния, франция, нато, контингент нато, в мире, безопасность, новости, учения
Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику

В Румынию прибыло 2400 французских солдат для участия в учениях НАТО "Дакийская осень"

10:33 28.09.2025
 
© AP Photo Mindaugas KulbisФранцузские солдаты
Французские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Министерство обороны Румынии объявило о прибытии 2400 французских военных вместе с техникой для участия в учениях НАТО Dacian fall 2025 ("Дакийская осень"-2025). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"2400 французских военнослужащих, которые примут участие в учениях, войдут в страну, начиная с сегодняшнего дня и до 30 сентября, через пограничные пункты Джурджу и Вама-Веке. Поэтому, если вы встретите на своем пути военные колонны или увидите изображения военных колонн в социальных сетях, знайте, что они направляются к местам учений и готовятся к учениям Dacian fall 2025", - говорится в сообщении.
Прибытие французских военных ожидается с 28 по 30 сентября.
Учения Dacian fall 2025 пройдут с 20 октября по 13 ноября. В них примут участие 5000 военнослужащих и 1200 единиц техники из стран-союзников: Бельгии, Болгарии, Франции, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии и Испании.
Учения пройдут на территории Румынии и Болгарии на полигонах Чинку, Смырдан, Капу-Мидия, Бабадаг, Богата, Алба-Юлия, Хану-Конаки, Джармата, Кырцишоара.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии. Как отметили в ведомстве, такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября этого года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД
Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД
Евросоюз готовит "сербский майдан" – СВР
 
РумынияФранцияНАТОКонтингент НАТОВ миреБезопасностьНовостиУчения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Россиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниям
10:33Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
10:16Рейд в Севастополе открыли
09:56В Севастополь продолжают подвозить топливо
09:36Не только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесок
09:12Рейд в Севастополе закрыт
09:03Крымский мост сейчас – обстановка утром в воскресенье
08:48Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму
08:27Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами
08:09В Молдавии стартовали парламентские выборы
07:43Крымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в Бахчисарае
07:2641 беспилотник сбили над Россией
07:07Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани
00:01Перепад температур и холодный ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 сентября
22:15Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:48Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
21:31Хозяин медной лавки: мастер делает традиционную посуду крымских татар
21:16Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнение
Лента новостейМолния